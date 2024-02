Messi nagrał “uczuciowy” film. Po raz kolejny tłumaczy się kibicom

IMAGO / ZUMA Wire/ Liau Chung-ren Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi nie zagrał meczu gwiazd Hongkongu z Interem Miami

Argentyńczyk był nieobecny z powodu kontuzji mięśniowej

Mistrz świata po raz kolejny próbował wytłumaczyć fanom swoją absencję

Messi: zawsze miałem bardzo bliskie relacje z Chinami

– Czytałem i słyszałem wiele rzeczy o tym, co wydarzyło się po meczu w Hongkongu – powiedział Leo Messi podczas nagrania opublikowanego na chińskim portalu społecznościowym Weibo. – Dlatego chciałem nagrać ten film, aby przekazać prawdziwe wyjaśnienie i uniknąć czytania fałszywych wypowiedzi na mój temat – dodał reprezentant Argentyny, którego zabrakło w składzie Interu Miami na starcie na Hong Kong Stadium.

– Jak wszyscy wiedzą, zawsze chcę grać. Chcę grać w każdym meczu. Słyszałem, że nie chcę grać z powodu polityki i wielu innych rzeczy, które nie mają z tym nic wspólnego. Gdyby tak było, nie podróżowałbym do Japonii ani do Chin, tak jak wiele razy robiłem to w swojej karierze. Zawsze miałem bardzo bliskie relacje z Chinami. Zrobiłem tak wiele rzeczy związanych z tym krajem, jak wywiady, wydarzenia, spotkania z Barceloną i reprezentacją Argentyny. Tak jak powiedziałem podczas konferencji prasowej: miałem zapalenie mięśnia przywodziciela i nie mogłem grać. Czułem to już w pierwszym starciu, w w Arabii Saudyjskiej i próbowałem wystąpić w drugim pojedynku, ale czułem się gorzej.

– Już to powiedziałem, ale czułem, że ważne jest, aby powtórzyć to po tym wszystkim, co zostało powiedziane. Chcę przesłać moją miłość narodowi chińskiemu, uczucie, które zawsze wiązało mnie z nimi. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy – zakończył mistrz świata.