Al-Ittihad szuka trenera. Kandydatem były szkoleniowiec Realu Madryt

Al-Ittihad, czyli klub, w który gra Karim Benzema szuka nowego trenera. Jak donosi Santi Aouna faworytem jest były szkoleniowiec Realu Madryt. Santiago Solari prowadzi rozmowy z Saudyjczykami.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Al-Ittihad

Santiago Solari może zostać trenerem Al-Ittihad

Al-Ittihad w poprzednim sezonie dość niespodziewanie sięgnął po mistrzostwo Saudi Pro League. Karim Benzema i spółka okazali się lepsi od dwóch czołowych drużyn w lidze, czyli Al-Hilal i Al-Nassr. Sukces świętowali pod wodzą znanego europejskiego trenera Laurent Blanc. 59-letni Francuz na początku sezonu 2025/2026 został zwolniony ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki.

Aktualnie mistrzowie Arabii Saudyjskiej są w trakcie poszukiwań nowego trenera. W międzyczasie przegrali drugi mecz w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Tym razem musieli uznać wyższość Al-Ahli Dubaj, przegrywając z drużyną Paulo Sousy (0:1).

Nowe informacje ws. potencjalnego szkoleniowca Al-Ittihad przekazał Santi Aouna. Jego zdaniem klub rozpoczął rozmowy z byłym trenerem Realu Madryt. Duże szanse na zatrudnienie ma Santiago Solari, który w przeszłości pracował także w CF America. Za jego kadencji Królewscy odnieśli triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata. Łącznie prowadził drużynę w 32 meczach, a jego bilans to 22 zwycięstwa, 2 remisy i 8 porażek. Obecnie jest zatrudniony w zarządzie Los Blancos jako jeden z dyrektorów klubu.

Argentyńczyk to jeden z kilku kandydatów, którzy ubiegają się o pracę w Al-Ittihad. Na liście życzeń są także inni trenerzy tacy jak: Luciano Spalletti, Sergio Conceicao, Mark van Bommel i Roger Schmidt.