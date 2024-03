Al-Hilal w meczu 23. kolejki Saudi Pro League wygrało 3:1 z Al-Riyadh. Podopieczni Jorge Jesusa tym samym przeszli do historii światowego futbolu. Jak poinformował serwis Flashscore.com saudyjski klub wyrównał rekord największej liczby zwycięstw z rzędu.

Imago / Isfahan Iran Na zdjęciu: Piłkarze Al Hilal

Al-Hilal pokonało 3-1 Al Riyadh

Dla saudyjskiego klubu było to 27. zwycięstwo z rzędu

Al-Hilal wyrównało rekord The New Saints pod względem największej liczby zwycięstw z rzędu w historii

Al-Hilal z największą liczbą zwycięstw z rzędu w historii futbolu

Al-Hilal przeszło do historii futbolu dzięki ostatniemu zwycięstwu w lidze. Podopieczni Jorge Jesusa w piątek mierzyli się z Al-Riyadh, a mecz na stadionie Księcia Faisala bin Fahda zakończył się wygraną 3:1 lidera Saudi Pro League.

Dla Al-Hilal było to 27. zwycięstwo z rzędu. Tym samym saudyjski klub, którego piłkarzem jest Neymar wyrównał rekord walijskiego zespołu The New Saints pod względem liczby zwycięstw z rzędu. Walijczycy taką serią mogli pochwalić się w latach 2016-2017.

Rekord wyrównany.



🇸🇦 Al-Hilal, prowadzony przez 🇵🇹 Jorge Jesusa, wyrównał rekord i stał się klubem z największą liczbą ✅ zwycięstw z rzędu w historii ⚽ piłki nożnej, obok The New Saints.



🇸🇦 Al Hilal (2023/24) – 27

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 New Saints (2016/17) – 27… pic.twitter.com/eVV98FJgjV — Flashscore.pl (@FlashScorePL) March 8, 2024

Seria drużyny portugalskiego szkoleniowca może wciąż trwać. W następnej kolejce zmierzą się z Damac, a spotkanie odbędzie się 16 marca. Na ten moment zespół Sergeja Milinkovica-Savica oraz Rubena Nevesa zajmuje 1. miejsce w lidze. Przewaga nad drugim Al-Nassr wynosi 12 punktów.