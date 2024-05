fot. Pressfocus Na zdjęciu: John van den Brom

Były trener Lecha Poznań ma trudne zadanie

Po zdobyciu mistrzostwa Polski z pracy w Lechu Poznań niespodziewanie zrezygnował Maciej Skorża, który został zastąpiony Johnem van den Bromem. Miał on dość niezłe nazwisko na rynku, gdyż w przeszłości prowadził takie kluby, jak Anderlecht, Utrecht czy Genk. W Poznaniu zaprocentować miało jego doświadczenie z gry w europejskich pucharach.

Debiutancki sezon Holendra był oceniony pozytywnie. Co prawda, nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu, lecz poprowadził Kolejorza aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W Ekstraklasie zajął natomiast satysfakcjonujące trzecie miejsce. Obecna kampania była jednak dużo bardziej nieudana. Lech bardzo szybko, bowiem jeszcze w eliminacjach, pożegnał się z europejskimi pucharami. Wówczas uznano, że bezwzględnym celem jest zdobycie mistrzostwa Polski. Drużyna van den Broma notowała na krajowym podwórku liczne wpadki, co w grudniu 2023 roku doprowadziło do jego zwolnienia.

Na trenerskim bezrobociu van den Brom pozostał niespełna pół roku. W środę oficjalnie objął Vitesse, z którym związał się umową do czerwca 2025 roku. Zdecydował się na trudne wyzwanie, bowiem jego nowy zespół już na pewno opuści po tym sezonie Eredivisie. Ma to związek z decyzją władz ligi o odjęciu punktów na skutek nieprawidłowości finansowych.

Terug bij zijn club 💛🖤 pic.twitter.com/Wl5nQYJQ5o — Vitesse (@MijnVitesse) May 1, 2024

W Vitesse van den Brom spotka się z Kacprem Kozłowskim, który jest tam wypożyczony z Brighton.

