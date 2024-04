Media: Neymar obiecał powrót do byłego klubu. Transfer latem 2025 roku

Neymar aktualnie jest piłkarzem Al-Hilal. Choć Brazylijczyk wystąpił zaledwie w kilku meczach, to już myśli nad zmianą klubu. Według brazylijskich mediów gwiazda obiecała powrót do drużyny Santosu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar boryka się z poważną kontuzją zerwania więzadeł krzyżowych

Brazylijczyk ma ważny kontrakt z saudyjskim Al-Hilal

Reprezentant Brazylii w 2025 roku ma wrócić do macierzystego klubu

Neymar obiecał powrót do Santosu

Neymar, mimo że nie może aktualnie występować w barwach Al-Hilal ze względu na poważną kontuzję, to zaplanował swoją najbliższą przyszłość. Brazylijczyk jakiś czas temu podjął decyzję, że w przyszłym sezonie wciąż będzie piłkarzem klubu z Saudi Pro League.

Co więcej, Neymar wybrał już sobie następny klub w swojej karierze. Jak przekonują brazylijskie media, były piłkarz FC Barcelony czy Paris Saint-Germain miał obiecać, że latem 2025 roku wróci do drużyny, w której wszystko się zaczęło. To oznacza, że za nieco ponad rok będziemy oglądać 32-latka w barwach Santosu.

Skrzydłowy grał w Santosie w latach 2009-2013. W klubie, w którym się wychował, rozegrał 140 spotkań i strzelił 72 bramki. Razem z Santosem wygrał m.in. Copa Libertadores, Puchar Brazylii i Recopa Sudamericana.