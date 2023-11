Według informacji hiszpańskiego dziennika "AS" arabski klub Al-Hilal podjął decyzję o usunięciu Neymara z listy piłkarzy. Ma to związek z jego poważną kontuzją.

PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Ze względu na długi okres nieobecności Al-Hilal zdecydował się usunąć Neymara z listy piłkarzy

Neymar przed sezonem wybrał grę w Arabii Saudyjskiej

W tym sezonie Brazylijczyk już nie zagra

Neymar wyłączony z gry do końca sezonu

Neymar przed zamknięciem okienka transferowego został sprzedany przez PSG za 90 milionów euro do arabskiego Al-Hilal. Jego przygoda w Arabii Saudyjskiej nie należy jednak póki co do udanych. Po zaledwie pięciu rozegranych meczach w barwach nowego klubu, w których strzelił jedną bramkę oraz zanotował trzy asysty, Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji. Uraz byłego piłkarza Paris Saint-Germain wyklucza go z gry do końca obecnego sezonu. Z tego względu obecny klub 31-latka zdecydował się tymczasowo wykreślić piłkarza z listy zawodników klubu.

Decyzja Al-Hilal jest związana z nadchodzącym oknem transferowym oraz limitem obcokrajowców, jaki obowiązuję w lidze arabskiej. Taki ruch może zwiastować, że w styczniu drużyna Jorge Jesusa ponownie ruszy do Europy na przeczesanie rynku i znalezienie odpowiedniego zastępstwa dla swojej największej gwiazdy. Poza reprezentantem Brazylii w klubie grają również tacy piłkarze jak: Sergej Milinković-Savić, Kalidou Koulibaly czy Ruben Neves.

Na ten moment Al-Hilal przewodzi w lidze po 12 rozegranych kolejkach. Mają na swoim koncie 32 punkty. Drużyna Jorge Jesusa może pochwalić się najszczelniejszą defensywą w całej lidze. Do tej pory stracili bramkę tylko ośmiokrotnie. W azjatyckiej Lidze Mistrzów są bardzo blisko awansu do fazy play-off. Po czterech meczach zajmują pierwsze miejsce w grupie D z dorobkiem 10 punktów.

