Francesco Farioli został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Ajaxu Amsterdam, stając się pierwszym Włochem, który poprowadzi ten zasłużony holenderski zespół. Farioli podpisał trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywać do lata 2027 roku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli

Farioli przed trudnym zadaniem odbudowy Ajaxu

Francesco Farioli w minionym sezonie był trenerem OGC Nice, gdzie miał okazję współpracować z Marcinem Bułką. Francuski zespół przejął zaledwie rok temu i doprowadził go do piątego miejsca w Ligue 1. Nice zakończyło poprzedni sezon na dziewiątej pozycji, co czyni jego osiągnięcie jeszcze bardziej imponującym. Ajax będzie czwartym klubem w karierze trenerskiej Farioliego. Wcześniej prowadził dwa zespoły w Turcji: Fatih Karagumruk w 2021 roku oraz Alanyaspor w latach 2021-2023. Prowadząc Fatih Karagumruk został najmłodszym trenerem w historii tureckiej Super Lig.

Jego zaangażowanie w profesjonalną piłkę sięga jeszcze dalej, ponieważ zaczynał jako trener bramkarzy w Katarze, a następnie pełnił tę samą rolę w kilku klubach Serie A, w tym w Benevento i Sassuolo pod wodzą byłego trenera Brighton, Roberto De Zerbiego.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj w Amsterdamie. Razem z moim sztabem będziemy pracować sumiennie. Chcemy wrócić do podstaw i połączyć się z tym, za czym stoi Ajax jako klub. Chcemy również wnieść nową energię oraz pozytywny sposób pracy i myślenia. Jestem świadomy, że jest wiele pracy do wykonania, ale już zaczęliśmy przygotowania. Nie chcemy tracić czasu, więc teraz przygotowujemy się na początek sezonu, aby przywrócić Ajax tam, gdzie jego miejsce – przyznał nowy szkoleniowiec cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Farioli ma przed sobą trudne zadanie odbudowy Ajaxu i przywrócenia go na szczyt holenderskiej piłki. Jego młody wiek i dotychczasowe osiągnięcia świadczą o ogromnym potencjale, który może przynieść nową energię i świeże pomysły do klubu.

Zobacz również: PSG chce się zemścić na Realu za transfer Mbappe. Na celowniku nietykalny obrońca