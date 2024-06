Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radamel Falcao

Radamel Falcao liczy na powrót do ojczyzny

Umowa Radamela Falcao z Rayo Vallecano obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że kontrakt słynnego napastnika z hiszpańskim klubem nie zostanie przedłużony. To oznacza, że doświadczony zawodnik nadchodzącego lata dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Nowe informacje w sprawie przyszłości legendarnego Kolumbijczyka przedstawił znany dziennikarz – Fabrizio Romano – według którego weteran najprawdopodobniej wróci do ojczyzny.

Włoski żurnalista ujawnił bowiem, że Radamel Falcao prowadzi zaawansowane rozmowy z jednym z najsłynniejszych kolumbijskich klubów – Millonarios FC. Napastnik pomimo propozycji od zagranicznych ekip, podobno jest zdecydowany na podpisanie umowy ze wspominaną rodzimą drużyną. 105-krotny reprezentant Kolumbii ma bardzo bogate CV – w przeszłości występował w River Plate, FC Porto, AS Monaco, Atletico Madryt, Chelsea, Manchesterze United oraz Galatasaray Stambuł.

Warto dodać, że ostatni sezon nie był udany w wykonaniu Radamela Falcao – rozegrał 26 meczów, zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę. Na boisku spędził jednak łącznie zaledwie 528 minut. Jedno jest pewne – 38-latek nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku i chce kontynuować karierę piłkarską.