To już oficjalne. Brazylijczyk wrócił do Legii Warszawa

Legia Warszawa ogłosiła, że uzgodniła warunki wypożyczenia Luquinhasa z Fortalezy. Umowa Brazylijczyka będzie obowiązywać do końca sezonu 2024/25. Polski klub zawarł możliwość pierwokupu.

PressFocus Na zdjęciu: Luquinhas

Legia Warszawa wypożyczyła Luquinhasa

Luquinhas wrócił do Legii Warszawa. Po tym, jak Brazylijczyk opuścił Łazienkowską w 2022 roku, występował w New York Red Bulls, a ostatnie pół roku spędził w rodzimej Fortalezie. Kibice Wojskowych mają dobre wspomnienia z pomocnikiem, który pomógł w zdobyciu dwóch mistrzostw Polski.

Ofensywny pomocnik latach 2019-2022 zdołał rozegrać 110 meczów w stołecznym klubie. W tym czasie zdobył 12 bramek i zaliczył 18 asyst. Podpisano kontrakt z 27-latkiem do połowy 2025 roku, a opcja pierwokupu daje klubowi możliwość zatrzymanie zawodnika na dłużej, jeśli jego powrót okaże się owocny.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że ponownie zostałem piłkarzem Legii. Wróciłem do swojego domu i do miejsca, w którym przeżyłem jedne z najlepszych chwil w moim życiu. Wracam będąc tą samą osobą, którą zapamiętali kibice. Po upływie tych 2,5 lat czuję się jednak lepszym piłkarzem, z większym doświadczeniem. Mam w sobie większą sportową złość, aby przywrócić Legii tytuł mistrza Polski – powiedział Luquinhas.

– Jego boiskowa specyfika pasuje do naszego modelu. Chcemy grać coraz bardziej wertykalnie. Naszym celem jest to, aby zawodnicy zdobywali przestrzeń z piłką, jak i bez niej. Nasza gra ma opierać się na atakowaniu, tworzeniu sobie wielu sytuacji. Luquinhas doskonale pasuje pod ten styl i zna specyfikę Legii, co będzie jego atutem – mówi Jacek Zieliński, dyrektor sportowy.