Historyczny gol Adama Buksy na mistrzostwach Europy

📊 Adam Buksa strzelił drugą NAJSZYBSZĄ BRAMKĘ W HISTORII występów Polski na Euro! 🔥



1⃣. Robert Lewandowski (Euro 2016 vs Portugalia) – 2'

2⃣. Adam Buksa (Euro 2024 vs Holandia) – 16' 🆕

3⃣. Robert Lewandowski (Euro 2012 vs Grecja) – 17'#POLNED #EURO2024 pic.twitter.com/bVkb080e1e