Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marcel Mendes-Dudziński

Marcel Mendes-Dudziński o krok od Legii Warszawa

Legia Warszawa wczoraj oficjalnie poinformowała o sprowadzeniu Kacpra Chodyny, na którego sprzedaży Zagłębie Lubin zarobiło około 860 tysięcy euro. Wygląda na to, że to dopiero początek letnich zakupów stołecznego klubu, który w ostatnich dniach jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Jak poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk na łamach portalu “Meczyki.pl”, blisko przenosin na Łazienkowską jest bowiem Marcel Mendes-Dudziński z Benfiki Lizbona.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

19-letni bramkarz znajduje się na celowniku również Puszczy Niepołomice oraz ŁKS-u Łódź, ale największe szanse na zakontraktowanie utalentowanego golkipera ma Legia Warszawa, która szykowałaby go do gry w podstawowym składzie. Marcel Mendes-Dudziński to młodzieżowy reprezentant Polski, który przed wyjazdem do Portugalii szkolił się w akademii Pogoni Szczecin. Co ciekawe, niezwykle perspektywiczny zawodnik posiada także brazylijski paszport.

Młody bramkarz nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole Benfiki Lizbona, choć może pochwalić się występami w drużynach młodzieżowych Orłów. Tamtejsza szkółka jest uważana za jedną z najlepszych w Europie. Marcel Mendes-Dudziński w sezonie 2021/2022 wygrał z tym klubem Młodzieżową Ligę Mistrzów, co jest jego największym sukcesem w dotychczasowej karierze.

Szeregi Legii Warszawa w nadchodzących tygodniach zasilić mają również Luquinhas oraz Claude Goncalves. W kręgu zainteresowań Wojskowych ponoć jest także Roberto Carlos Fernandez.