Oferują 70 milionów euro za Courtois. Real podjął decyzję

Thibaut Courtois to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Jak informuje Defensa Central, Belgiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Saudyjskie kluby oferują Realowi 70 milionów euro za Courtois

Wielkimi krokami zbliża się Euro 2024, ale także otwarcie letniego okna transferowego. Będzie to kolejny moment, podczas którego kluby z Arabii Saudyjskiej spróbują ściągnąć do siebie największe gwiazdy. W ubiegłym roku do tamtejszej ligi przenieśli się m.in. Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mane, Karim Benzema, Marcelo Brozović i Ruben Neves.

Spore problemy Saudyjczycy mają z obsadzeniem defensywy i wydaje się, że to będzie główny priorytet na nadchodzące miesiące. W ten sposób połączony z Al-Nassr został nawet Wojciech Szczęsny.

Jak poinformował portal Defensa Central, Arabia Saudyjska ma zamiar sięgnąć głęboko do kieszeni, aby ściągnąć Thibaut Courtois. Ponoć za Belga szykowana jest oferta opiewająca na szalone 70 milionów euro. Patrząc na to, że bramkarz ma już 32 lata, jest to naprawdę bardzo wygórowana propozycja.

W raporcie zaznaczono jednak, że Real Madryt nawet nie bierze pod uwagę takiej możliwości. Florentino Perez oraz jego współpracownicy momentalnie zdecydowali się odrzucić ofertę. Thibaut Courtois ma być kluczowym zawodnikiem pierwszego składu Los Blancos w kolejnym sezonie i żadne pieniądze nie skuszą Królewskich do zmiany zdania na ten temat.

