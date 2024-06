Neymar pojawił się niedawno na meczu Flamengo i otwarcie powiedział, że jest to klub, w którym chciałby kiedyś zagrać. Gwiazdor nie wyklucza takiego transferu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chciałby zagrać dla Flamengo

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Neymara, który pauzował z powodu poważnej kontuzji. Problemy zdrowotne całkowicie wyeliminowały gwiazdora z sezonu 2023/2024 oraz nadchodzącego Copa America. Wiele wskazuje na to, że Brazylijczyk będzie gotowy na kolejną kampanię, którą ma zamiar spędzić w Al-Hilal. Kontrakt piłkarza z saudyjskim klubem obowiązuje do 2025 roku i najpewniej dopiero po jego wygaśnięciu dojdzie do zmiany barw klubowych.

Tymczasem Neymar był obecny na słynnej Maracanie podczas meczu Flamengo z Grêmio (2:0). Gwiazdor nie ukrywał, że kibicuje drużynie gospodarzy i porozmawiał z klubowymi mediami, czyli kanałem FlaTV.

– Oczywiście Flamengo to moja druga ulubiona drużyna, ponieważ moją pierwszą jest Santos. Z całym szacunkiem dla drużyny, która mnie wychowała i której jestem kibicem od dzieciństwa, ale darzę wielkim sentymentem Flamengo i oczywiście byłoby dla mnie ogromną przyjemnością, gdybym pewnego dnia mógł tu zagrać – powiedzial Neymar cytowany przez serwis Torcedores.com.

– Nie wiem (czy pewnego dnia pojedzie do Flamengo), wie tylko Bóg. Nadal mam kontrakt w Al-Hilal, nadal tam jestem, ale nie wiem. Nikt nie zna przyszłości – mówił w dalszej części.

Powrót Neymara do ligi brazylijskiej do bardzo realna opcja, ponieważ piłkarz coraz częściej odwiedza rodzimy kraj. Wydaje się, że ostatecznie wybierze jeden z tamtejszych klubów, aby mieć przy sobie bliskich oraz przyjaciół.

