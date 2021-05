Frank De Boer podał listę 26 zawodników, którzy reprezentować będą Holandię na nadchodzącym Euro 2021. Na turnieju zabraknie Stevena Bergwijna z Tottenhamu.

Frank De Boer podał listę 26 zawodników powołanych na Euro 2021

Virgil van Dijk już kilka tygodni temu poinformował, że rezygnuje z turnieju, by powrócić do zdrowia

Zabrakło na niej Stevena Bergwijna, który w ostatnim czasie przesiadywał na ławce Tottenhamu

Najliczniej reprezentowanym klubem w kadrze Oranje będzie Ajax Amsterdam

Euro 2021 – znamy skład reprezentacji Holandii

W środę Frank De Boer odsłonił karty i przedstawił listę 26 zawodników, których powołał na nadchodzące mistrzostwa Europy. Selekcjoner Oranje nie zdecydował się na wiele kontrowersyjnych wyborów. Najboleśniej odczuwalną absencją będzie, rzecz jasna, ta Virgila Van Dijka. Kapitan reprezentacji sam podjął jednak decyzję o zrezygnowaniu z turnieju kosztem powrotu do pełni zdrowia. Opinię publiczną najbardziej zdziwił brak powołania dla Stevena Bergwijna. Zawodnik Tottenhamu nie ma jednak za sobą udanej kampanii. W dwóch ostatnich meczach sezonu zagrał w wyjściowym składzie. Wcześniej, jednak, miało to miejsce w lutym w spotkaniu Ligi Europy z Wolfsbergerem. De Boer uznał również, że to za wcześnie dla powołania Myrona Boadu na seniorski turniej mistrzowski. 20-letni napastnik AZ Alkmaar strzelił w tym sezonie piętnaście bramek w 31 spotkaniach Eredevise.

Najliczniej reprezentowanym klubem są mistrzowie Holandii – Ajax Amsterdam. Powołanie otrzymało aż pięciu zawodników Joden.

Pełna lista powołanych:

bramkarze: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Sketelenburg (Ajax Amsterdam)

obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Jurriem Timber (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

pomocnicy: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch, Davy Klaassen (obaj Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

napastnicy: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo, Donyell Malen (obaj PSV Eindhoven), Quincy Promes (Spartak Moskwa), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Holendrzy w grupie C zmierzą się z Ukraińcami, Austriakami i Macedonią Północną.

