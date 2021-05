Virgil Van Dijk przyznał w rozmowie z oficjalną stroną Liverpoolu, że zdecydował się zrezygnować z gry na nadchodzących mistrzostwach Europy, by skupić się na dojściu do pełni zdrowia.

Van Dijk nie zagra na Euro 2020!

Virgil Van Dijk pozostaje kontuzjowany od 17 października ubiegłego roku. Wówczas, w derbach Merseyside naderwał więzadło krzyżowe i od siedmiu miesięcy kontynuuje powrót do zdrowia. W środę udzielił wywiadu oficjalnej stronie Liverpoolu, w którym wyjawił, jak się teraz czuje.

– Właściwie czuję się całkiem dobrze. Zachowuję optymizm i jestem pełny energii. Oczywiście, przy okazji ciężko pracuję. To jest póki co bardzo, bardzo trudna podróż, ale znajduję się obecnie w dobrym miejscu i notuję regularny progres – powiedział holenderski stoper.

Następnie przyznał, że podjął trudną decyzję odnośnie reprezentowania swojego kraju na nadchodzących mistrzostwach Europy.

– Jestem kontuzjowany od siedmiu miesięcy i za mną naprawdę długa droga. Chciałem iść krok po kroku i tak zrobiłem. Rehabilitacja szła dobrze, ale w ostatnim etapie musiałem odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Czy wziąć udział w nadchodzącym Euro czy też nie? Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje wokół, fizycznie czuję, że właściwą decyzją będzie zrezygnowanie z mistrzostw Europy i skupienie się na ostatniej fazie rehabilitacji po sezonie. Położę nacisk na spędzenie presezonu z klubem. To realny cel, więc nie mogę się go już doczekać. Oczywiście, jestem bardzo smutny. Chciałbym poprowadzić reprezentację Holandii na Euro, ale jest, jak jest i muszę to zaakceptować. Wszyscy muszą. Uważam, że to właściwa, choć trudna decyzja – ogłosił Van Dijk w pierwszym wywiadzie po kilkumiesięcznej przerwie.

Holender był podporą Liverpoolu, odkąd tylko przeniósł się na Anfield. Wraz z The Reds sięgnął po Ligę Mistrzów i puchar Premier League, po mistrzowsku dowodząc defensywą. Zespół znad Mersey wciąż walczy o czwarte miejsce w tabeli, premiowane awansem do elitarnych rozgrywek europejskich. W czwartek Liverpool czekają prestiżowe Derby Anglii przeciwko Manchesterowi United.

Manchester United Liverpool FC 2.80 3.50 2.61 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 2. maja 2021 17:27 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin