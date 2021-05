Paulo Sousa ogłosił już kadrę na nadchodzące mistrzostwa Europy. Przed samym turniejem Biało-czerwoni rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie, a ich rywalami będą reprezentacje Rosji oraz Islandii.

Mecze towarzyskie Reprezentacji Polski 2021 – terminarz

Czasu do Euro 2021 pozostało niewiele, a Paulo Sousa w przeciągu niespełna miesiąca musi wyciągnąć wnioski na temat najbardziej optymalnego zestawienia piłkarzy w trakcie mistrzowskiego turnieju. W tym nowemu selekcjonerowi reprezentacji Polski pomogą dwa mecze towarzyskie, oba rozgrywane w naszym kraju.

Mecz towarzyski Polska – Rosja

W pierwszym z nich Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Rosji. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 20:45 we wtorek, 1 czerwca we Wrocławiu. Będzie to okazja na powrót do Polski Stanisława Czerczesowa. Aktualny selekcjoner Sbornej prowadził Legię Warszawa w latach 2015-2016. Dla Rosjan ten pojedynek również będzie elementem przygotowania do nadchodzących mistrzostw Europy. Nasi sąsiedzi trafili do grupy B wraz z Belgią, Danią i Finlandią.

Mecz towarzyski Polska – Islandia

Drugim i zarazem ostatnim sparingiem rozegranym przez reprezentację Polski w piłce nożnej mężczyzn przed Euro 2021 będzie pojedynek z Islandią. Biało-czerwoni podejmą Skandynawów we wtorek, 8 czerwca w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Rewelacja poprzedniej edycji mistrzostw Europy tym razem nie zdołała się nawet zakwalifikować na turniej finałowy. Na przełomie maja i czerwca Islandczycy rozegrają łącznie trzy mecze towarzyskie, a we wrześniu powrócą do eliminacji do mistrzostw świata.

Niespełna tydzień po rozegraniu sparingu z kadrą Islandii Polacy rozpoczną swoje zmagania na Euro 2021 pojedynkiem z reprezentacją Słowacji w piłce nożnej.