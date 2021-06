Brytyjskie media spekulują, że po odpadnięciu z Euro 2020 Gareth Bale może podjąć decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Walia nie zdołała awansować do ćwierćfinału i była bezbarwna w przegranym 0:4 meczu 1/8 finału w Amsterdamie z Danią.

Reprezentacja Walii nie powtórzyła wyniku z ostartniego Euro, gdy dotarła do półfinału.

Tym razem Walijczycy odpadli już w 1/8 finału po rywalizacji z Danią. Przegrali mecz różnicą czterech goli.

Dziennikarze zastanawiają się czy Gareth Bale będzie chciał kontynuować karierę w kadrze.

Gareth Bale ma już 31 lat, dlatego podobne pytania o jego przyszłość w kadrze wydają się być zasadne. Piłkarz Realu Madryt, który grał w minionym sezonie na wypożyczeniu w Premier League, nie był jednak zadowolony z faktu, że jeden z dziennikarzy zapytał go po sobotnim meczu o jego przyszłość.

Gdy Bale usłyszał pytanie o pożegnaniu z reprezentacją natychmiast przerwał wywiad i odszedł, nie udzielając żadnej odpowiedzi. Wcześniej mówił, że czuje złość i frustrację z powodu nieudanego meczu 1/8 finału Euro 2020.

– Jestem zawiedziony, co więcej mogę powiedzieć. Nie mogę nas winić za nasze zaangażowanie, bo cały zespół naprawdę się starał – odparł Bale.

O zachowanie Walijczyka, który przerwał wywiad spytano później selekcjonera Roberta Page’a. Był on dla swojego kadrowicza wyrozumiały.

– Należy zrozumieć rozgoryczenie Garetha, który dopiero co zszedł z boiska po przegranym meczu. To pytanie o jego przyszłość w kadrze było patrząc na okoliczności, w jakich je zadano, co najmniej niestosowne. Jesteśmy drużyną i razem będziemy pracować nad tym, by się podnieść – zaznaczył selekcjoner.

W najbliższych miesiącach reprezentacja Walii będzie walczyć o awans na mundial 2022 w Katarze.

