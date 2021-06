Mecz Włochy – Austria w sobotę 26 czerwca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie w ramach 1/8 finału Euro 2020. Znamy już wyjściowe składy na mecz. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu są podopieczni Roberto Manciniego. Podajemy podstawowe jedenastki, w jakich obie drużyny zaczną rywalizację Wembley w Londynie.

Mecz Włochy – Austria to drugie sobotnie spotkanie 1/8 finału Euro 2020

Mecz, który wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę rozegrany zostanie na londyńskim Wembley

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa stawiają reprezentację Włoch

Włochy – Austria: składy

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne

Austria: Bachmann – Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba – Laimer, Grillitsch, X. Schlager – Sabitzer, Baumgartner – Arnautović

Reprezentacja Włoch była jedną z drużyn, która przez fazę grupową Euro 2020 przebrnęła bez straty choćby jednego punktu. Drużyna Roberto Manciniego bez problemów wygrała wszystkie trzy spotkania i uważana jest za jednego z faworytów do końcowego triumfu. Reprezentacja Austrii awans do 1/8 finału wywalczyła zajmujące drugie miejsce w grupie C, ustępując jedynie Holandii.

Włochy – Austria: kto wygra?

Inne rozstrzygnięcie niż awans reprezentacji Włoch do finału będzie uznane za sensację. Reprezentacja Włoch pod wodza Roberto Manciniego spisuje się świetnie, nie tylko w defensywie, ale także w ofensywie. W sobotni wieczór nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa, jeżeli zagra na poziomie do którego przyzwyczaiła swoich kibiców w ostatnich miesiącach.

Reprezentacja Austrii do sobotniego spotkania na Wembley przystąpi nie mając nic do stracenia i będzie starała się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zaskoczenia wyżej notowanego rywala.

Włochy – Austria: transmisja online i w telewizji

Wszystkie mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej 2021 można oglądać w TVP, TVP Sport i na stronie internetowej sport.tvp.pl. Z meczu Włochy – Austria: transmisja online i w telewizji rozpocznie się o godzinie 21:00.

