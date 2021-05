W rozegranym w Charkowie towarzyskim spotkaniu reprezentacja Ukrainy zremisowała 1:1 z Bahrajnem. Dla drużyny prowadzonej przez Andrija Szewczenkę było to pierwsze sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do Euro 2020.

Pierwszy sparing Ukrainy

Reprezentacja Ukrainy rozpoczęła się już przygotowania do turnieju finałowego Mistrzostw Europy, w którym zagra w grupie B. Jej rywalami będą reprezentacje Holandii, Macedonii Północnej i Ukrainy. W ramach przygotowań drużyna Andrija Szewczenki miała zaplanowane trzy kontrole spotkanie, a pierwsze z nich w niedzielny wieczór w Charkowie.

Dla selekcjonera ukraińskiego zespołu była to doskonała okazja do przyjrzenia się i sprawdzenia formy niektórych zawodników. Do 1 czerwca musi bowiem podać nazwiska 26 zawodników, którzy znajdą się w ostatecznej kadrze na Euro 2020.

W niedzielnym spotkaniu inicjatywa należała do gospodarzy, którzy jednak przez długi czas nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę rywali. Tymczasem w 75. minucie na prowadzenie wyszli gości, po tym jak rzut karny wykorzystał Dhiya.

Reprezentacja Ukrainy remis uratowała rzutem na taśmę, doprowadzając do wyrównania w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców wpisał się wówczas Wiktor Cyhankow.

Kolejne kontrole spotkania reprezentacja Ukrainy rozegra już w czerwcu. Najpierw zmierzy się z Irlandią Północną (3 czerwca), a następnie z Cyprem (4 czerwca).