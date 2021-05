Selekcjoner reprezentacji Turcji Senol Gunes ogłosił nazwiska 30 zawodników, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze jego zespołu na Euro 2020. Turecki zespół przygotowania do turnieju finałowego Mistrzostw Europy rozpocznie już 18 maja.

Mistrzostwa Europy 2021. Turcja rozpoczyna przygotowania

Przez pierwsze dwa tygodnie reprezentacja Turcji będzie przebywać na zgrupowaniu w Antalyi, by następnie przenieść się do miejscowości Marienfeld we wschodniej Westfalii. W ramach przygotowań drużyna Senola Gunesa rozegra także trzy towarzyskie spotkania – z Azerbejdżanem 27 maja, Irlandią Północną 31 maja i Mołdawią 3 czerwca.

Reprezentacja Turcji bezpośrednio z Niemiec uda się 10 czerwca do Rzymu, gdzie dzień później w meczu otwarcia Euro 2020 zmierzy się z Włochami. Rywalami tureckiego zespołu w grupie A będą również Walia (16 czerwca) i Szwajcaria (20 czerwca).

Szeroka kadra reprezentacji Turcji na Euro 2020

Bramkarze: Mert Gunok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakır (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce), Gokhan Akkan (Rizespor)

Obrońcy: Zeki Celik (Lille OSC), Mert Muldur (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Caglar Soyuncu (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Pomocnicy: Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Cengiz Under (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Goztepe), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir), Okay Yokuslu (West Brom), Orkun Kokcu (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Yusuf Yazici (Lille OSC)

Napastnicy: Burak Yilmaz (LOSC Lille), Enes Unal (Getafe), Halil İbrahim Dervisoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf), Kerem Akturkoglu (Galatasaray)

Turcja Włochy 7.00 4.15 1.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. maja 2021 12:27 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin