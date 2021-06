Reprezentacja Francji w kolejnych spotkaniach Mistrzostw Europy będzie musiała radzić sobie bez Ousmane Dembele. Zawodnik FC Barcelony doznał kontuzji kolana w sobotnim starciu przeciwko Węgrom, która eliminuje go z udziału w turnieju.

W trakcie meczu Węgry – Francji kontuzji doznał jeden z podopiecznych Didiera Deschampsa

Pechowcem okazał się Ousmane Dembele, który nabawił się urazu kolana

24-latek kończy swój udział a Euro 2020

Reprezentacja Francji osłabiona przed starciem z Portugalią

Reprezentacja Francji bez skrzydłowego Blaugrany będzie musiała sobie poradzić w środowym boju przeciwko Portugalii. Chociaż była nadzieja, że Dembele będzie zdolny do gry, to po dokładnych badaniach okazało się to niemożliwe.

24-latek doznał kontuzji, która sprawia, że zawodnik nie tylko nie będzie brał udziału w dalszej części Euro, ale też opuści zgrupowanie reprezentacji Francji. Informacje w tej sprawie przekazał RMC Sport.

Demebele w trakcie ostatniej potyczki w Budapeszcie pojawił się na boisku w 57. minucie, zmieniając Adriena Rabiota. Zawodnik nie dokończył jednak meczu z powodu kłopotów zdrowotnych. Ostatecznie w 87. minucie w jego miejsce na boisku pojawił się Thomas Lemar.

Informa @mohamedbouhafsi en @RMCsport que Ousmane Dembélé se perderá la #EURO2020 y la FFF ha informado que deja la concentración de la selección y podría estar dos meses de baja tras realizarse las pruebas médicas. pic.twitter.com/brdw5Fadz9 — Estadi Johan (@EstadiJohan) June 21, 2021

Trójkolorowi po dwóch rozegranych spotkaniach na Mistrzostwach Europy mają cztery punkty. W pierwszym meczu wygrali spokojnie z Niemcami 1:0. Z kolei z Węgrami miał miejsce rezultat 1:1.

Dembele w drużynie narodowej zaliczył jak dotąd 24 spotkania, w których zdobył cztery bramki. Debiut w reprezentacji Francji piłkarz zaliczył we wrześniu 2016 roku.

