W piątek rozegrane zostaną dwa ćwierćfinałowe spotkania Euro 2020. W pierwszej kolejności czeka nas mecz: Szwajcaria – Hiszpania. Spotkanie na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź na mecz Szwajcaria – Hiszpania przewidywane składy.

W pierwszym piątkowym meczu 1/4 finału Euro 2020 Szwajcaria zmierzy się z Hiszpanią

Reprezentacja Szwajcarii przystąpi do spotkania bez pauzującego za kartki Granita Xhaki

Zmiany w wyjściowej jedenastce możliwe są również w hiszpańskim zespole

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Hiszpania

Pierwszego półfinalistę Euro 2020 poznamy w Petersburgu. O piątek o godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie Szwajcaria – Hiszpania, do którego w roli faworyta przystąpią podopieczni Luisa Enrique.

W wyjściowym składzie reprezentacji Szwajcarii na piątkowe spotkanie nie należy się spodziewać zbyt wielu zmian w jedenastce w porównaniu do wygranych meczów z Turcją i Francją. Selekcjoner Vladimir Petković będzie musiał sobie jedynie poradzić z absencją kapitana zespołu Granita Xhaki, który musi pauzować za żółte kartki. Jego miejsce w podstawowym składzie zajmie prawdopodobnie Denis Zakaria.

Szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu Luis Enrique przyzwyczaił już nas do dokonywania zmian w podstawowym składzie na kolejne spotkanie tego turnieju. Opiekun reprezentacji Hiszpanii nie trzyma się również sztywno zwycięskiego składu, dlatego możemy spodziewać się roszad w porównaniu do ostatniego meczu z Chorwacją. Do wyjściowej jedenastki może wrócić między innymi Jordi Alba.

Przewidywane składy:

Szwajcaria: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferović

Hiszpania: Unai Simon – Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba – Koke, Busquets, Pedri – Sarabia, Morata, Ferran Torres

Sprawdź typy na piątkowe mecze Euro 2020 (02.07.2020):

