Reprezentacja Polski wywalczyła remis 1:1 z Hiszpanią. Swój udział w tym miał Wojciech Szczęsny. Co powiedział od razu po meczu?

Polska zremisowała 1:1 z Hiszpanią

Szczęsny sądzi, że Polacy mogli ugrać nawet zwycięstwo

Bramkarz biało-czerwonych chwalił organizację naszego zespołu

Hiszpania – Polska: trudny bój zakończony happy endem

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra, Wojciech Szczęsny podzielił się swoimi odczuciami odnośnie meczu z Hiszpanią.

– To bardzo ciężki mecz, wyglądał tak jak się tego spodziewaliśmy. Byliśmy wszyscy bardzo zorganizowani. Szkoda, bo straciliśmy bardzo przypadkową bramkę, po pół strzale, pół wrzutce. Jest niedosyt, pomimo, że Hiszpania prowadziła grę i była zespołem lepszym piłkarsko. Po tej sytuacji (gol) stworzyliśmy sobie kilka następnych, a Hiszpania poza rzutem karnym, miała jedną przypadkową. Dziwnie to brzmi, ale jest niedosyt, bo można było nawet wygrać – rzekł bramkarz biało-czerwonych.

– Widać było, że nasza organizacja z tylu jest bardzo konsekwentna i nie dopuszczamy Hiszpanów do okazji strzeleckich. Z czasem pewność siebie rośnie i jest przekonanie, że można więcej, ale nie będziemy narzekać – kontynuował.

Jaki moment był kluczowy dla Szczęsnego?

– Myślę, ze dzisiaj było kluczowe 90 minut. Kluczowe było to, o czym mówiliśmy przez ostatnie trzy tygodnie, o tym, jaki to jest zespół. Dzisiaj było widać, że ten punkt zdobył prawdziwy zespół. Po wszystkim, co stało się w ostatnich paru dniach, dzisiaj było widać to, co chciał widzieć każdy Polak, czyli prawdziwą drużynę z sercem i dumą. Cieszę się, że udało nam się to pokazać-odpowiedział.

Czy to mecz, po którym zaczniemy Euro 2020 na dobre?

– Mamy jeden mecz i musimy go wygrać, więc teraz czas na regenerację i przygotowanie do meczu, bo nie ma co gdybać -zakończył.

