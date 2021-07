Już w środę Anglicy podejmą na Wembley Danię w ramach półfinału Euro 2020. Gareth Southgate podkreśla, że jego obecnej drużyny nie satysfakcjonuje samo dojście do półfinału, jak było jeszcze trzy lata temu w trakcie mistrzostw świata.

Anglicy bez problemów awansowali do półfinału Euro 2020, punktując Ukrainę aż 4:0

Synowie Albionu są jedyną reprezentacją, która w dotychczasowych pięciu spotkaniach nie straciła jeszcze bramki

Gareth Southgate podkreśla, że awans do najlepszej czwórki Starego Kontynentu nie jest sufitem jego drużyny

Gareth Southgate: przeszliśmy przez wiele pechowych momentów

Reprezentacja Anglii czterokrotnie odpadała w półfinałach, odkąd została mistrzem świata w 1966 roku. Bolesna porażka z Chorwacją w Rosji jest ostatnim tego typu przykładem. Gareth Southgate wierzy jednak, że jego drużyna zdobyła już niezbędne doświadczenie, by go nie powtórzyć.

– Przeżyliśmy wiele pechowych momentów i pokonaliśmy mnóstwo barier. Myślę, że ta grupa zawodników uzna najbliższy mecz wyłącznie za kolejne wyzwanie. W naszym kontekście interesujące jest to, że nie będziemy w pełni usatysfakcjonowani jedynie awansem do półfinałów. Jeszcze trzy lata temu mogło tak być, mimo że odpadnięcie bardzo bolało. Teraz udało się nam ten wyczyn powtórzyć, ale to nie wystarczy, by zadowolić tę grupę. To pozytywny znak – uważa selekcjoner reprezentacji Anglii. – Inną pozytywną kwestią jest to, że młodzi, mający po 18, 19, 20 czy 21 lat gracze, mają więcej pozytywnych doświadczeń, grając dla kadry narodowej. Czują, że w angielskiej koszulce można bawić się, wygrywać mecze i mieć dobre relacje z kibicami. To bardzo ważne dla przyszłego pokolenia. Uda się nam wydobyć więcej z ich talentu, jeżeli zachowamy ten związek z fanami – dodał Southgate.

Reprezentacja Anglii stoi przed wielką szansą, bo zarówno półfinał, jak i ewentualny finał Euro 2020 rozegra na londyńskim Wembley, czyli u siebie. Już w środę zmierzą się z rewelacją turnieju, czyli Duńczykami.

Anglia Dania 1.76 3.65 5.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 5. lipca 2021 08:44 .