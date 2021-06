Reprezentacja Włoch zmierzy się wieczorem z Austrią w meczu, który wyłoni drugiego ćwierćfinalistę turnieju. Squadra Azzurra przystąpi do tego starcia w roli faworyta. Tymczasem przed spotkaniem kilka ciekawych zdań wyraził na konferencji prasowej selekcjoner czterokrotnych mistrzów świata.

Reprezentacja Włoch powalczy dzisiaj o czwarte z rzędu zwycięstwo na Mistrzostwach Europy, chcąc jednocześnie przedłużyć swoją passę meczów bez porażki Na drodze Squadra Azzurra stanie natomiast zespół, który w fazie grupowej Euro przegrał tylko z Holandią (0:2).

– Jestem pozytywnie nastawiony przed spotkaniem. Gra na takim obiekcie jak Wembley musi być dla piłkarzy przyjemnością. Tym bardziej że może się zdarzyć tak, że niektórzy zawodnicy mogą już nigdy nie zagrać na takim stadionie. W meczu będzie potrzebne nam trochę szczęścia. Niemniej jest pewny, że moi piłkarze zaprezentują się z dobrej strony – mówił Roberto Mancini cytowany przez Uefa.com.

– Ze spokojem podchodzimy do meczu. Mamy wielu dobrych zawodników. Co do składu, każdy, kto grał, na pewno dostanie znów szanse. Ostateczną decyzję będę podejmował w sobotę rano, ale w pewnym stopniu szkielet zespołu mam już w głowie – kontynuował selekcjoner Włochów.

Opiekun Squadra Azzurra wypowiedział się również na temat najbliższego przeciwnika swojego zespołu. – Austria ma jakość, jest agresywna. Będziemy musieli zagrać świetny mecz. To taki etap turnieju, w którym nie można sobie pozwolić na popełnienie błędu. To jest piękno Mistrzostw Europy. Musisz wygrać siłą, nie można zrobić nic innego – zaznaczył Mancini

– Bardzo szanujemy Austrię: to dobry zespół, mający dobrych zawodników w swoich szeregach. Musimy rozegrać dobre spotkanie, jeśli chcemy wygrać. To drużyna, która wie jak wywierać presję na rywalach. Grają dobrą piłkę nożną. Mają trzech lub czterech dobrych technicznie graczy, takich jak Alaba. Będziemy musieli zachować ostrożność w tym meczu – uzupełnił włoski trener.

W przypadku zwycięstwa reprezentacja Włoch zmierzy się ze zwycięzcą pary Belgia – Portugalia w 1/4 finału Euro 2020. Szlagier Mistrzostw Europy odbędzie w niedzielę o godzinie 21:00.

