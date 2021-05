Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique na poniedziałek zapowiedział ogłoszenie kadry swojego zespołu na Euro 2020. Według hiszpańskich mediów największym dylematem, przed którym stoi szkoleniowiec jest miejsce w kadrze dla Sergio Ramosa. Niewykluczone, że 36-latkowi nie będzie dane wystąpić w zbliżających się finałach Mistrzostw Europy.

Kadra Hiszpanii na Euro 2020 w poniedziałek

Luis Enrique ma jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji w sprawie kształtu kadry swojego zespołu na Euro 2020. W przypadku Sergio Ramosa może zwlekać z nią do ostatniej chwili. Nie ulega jednak wątpliwości, że udział 36-letniego podczas najbliższego turnieju stoi pod dużym znakiem zapytania.

Za wszystkim stoją problemy zdrowotne, z jakimi 36-letni obrońca zmaga się od kilku miesięcy. Marca wylicza, że od 14 stycznia wystąpił w zaledwie trzech meczach Realu Madryt oraz dwóch reprezentacji Hiszpanii. Choć na początku maja wystąpił w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea, to ostatnio ponownie był wyłączony z gry.

Forma Ramosa wielką niewiadomą

Co prawda Ramos wznowił już treningi i niewykluczone, że znajdzie się w kadrze Realu na najbliższe ligowe spotkanie z Villarreal, to jest forma jest pozostaje wielką niewiadomą. A to przede wszystkim na formie zawodników decyzje o powołaniach będzie podejmował Luis Enrique.

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii musi rozważyć wszystkie za i przeciw. Gdyby Ramos byłby w pełni gotowy do gry, nie byłoby żadnych wątpliwości. W obecnej sytuacji zabieranie go na turniej wiążę się jednak ze sporym ryzykiem.

Reprezentacja Hiszpanii rywalizację w Euro 2020 rozpocznie 14 czerwca pojedynkiem z reprezentacją Szwecji. Kilka dni później kadra Luisa Enrique podejmować będzie reprezentację Polski, a rywalizację w fazie grupowej zakończy spotkaniem z reprezentacją Słowacji. Wszystkie grupowe mecze Hiszpanie rozegrają na Estadio La Cartuja w Sewilli.

