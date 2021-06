Jan Bednarek wziął udział w sobotnim treningu reprezentacji Polski, co wydaje się dobrym prognostykiem przed poniedziałkowym spotkaniem Biało-czerwonych przeciwko Słowacji. Podopieczni Paulo Sousy swój pierwszy mecz na Euro rozegrają w Sankt Petersburgu.

Reprezentacja Polski jest na finiszu przygotowań do pierwszego meczu na Euro

W sobotnim treningu Biało-czerwonych wziął udział Jan Bednarek

Polski obrońca trenował z resztą drużyny, co bez wątpienia jest dobrym sygnałem z kadry

Jan Bednarek trenował z całą grupą

Jan Bednarek nie brał udziału w dwóch wcześniejszych treningach reprezentacji Polski, co było następstwem urazu mięśniowego z przeszłości. Dzisiaj jednak zawodnik wrócił do zajęć z resztą drużyny, co pozwala przypuszczać, że Portugalczyk będzie brał go pod uwagę przy ustalaniu składu na starcie z Ondrejem Dudą i spółką.

Biało-czerwoni w sobotę przed południem przeszli przedostatni trening przed wylotem do Rosji. Zajęcia odbyły się przy opadach deszczu. Ciekawostką jest fakt, dzisiejsze zajęcia reprezentacji Polski są pierwszymi w pełnym składzie w Gdańsku. Do tej pory albo kogoś brakowało, albo ktoś opuszczał zajęcia w trakcie.

Na początek treningu Biało-Czerwonych na stadionie w Gdańsku gra w "dziadka". Z tą różnicą że zamiast 4×2 grają chyba 14×9 i zamiast nogą to ręką. Jeśli w tej dyscyplinie zagramy ze Słowacją wystąpi Jan Bednarek, który uczestniczy w grze. @SportINTERIA #strefaeuro #EURO2020 pic.twitter.com/c72Zr4B889 — Magic Slominski (@MaciejSlominski) June 12, 2021

Biało-czerwoni w trakcie Mistrzostw Europy rywalizować będą w grupie E. Rywalami polskiej ekipy będą Słowacy, Hiszpanie i Szwedzi. Ekipa Sousy przystępuje do turnieju z jasnym celem, którym jest co najmniej wyjście z grupy.

W trakcie Euro bazą reprezentacji Polski jest Sopot. Tymczasem treningi polska drużyna przechodzi na Polsat Plus Arena w Gdańsku. Konferencje prasowe z udziałem piłkarzy Biało-czerwonych odbywają się natomiast w Centrum Medialnym zlokalizowanym na stadionie, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Lechia Gdańsk.

