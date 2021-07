Przed półfinałem Euro 2020. “Możemy pokonać każdego”

Reprezentant Hiszpanii Mikel Oyarzabal jest przekonany, że jego drużynę stać na pokonanie reprezentacji Włoch i awans do finału Euro 2020. Obie drużyny już we wtorek zmierzą się w półfinałowym meczu na londyńskim Wembley.

Półfinałowy mecz Euro 2020: Włochy – Hiszpania rozegrany zostanie 6 lipca (wtorek) o godzinie 21:00

Mikel Oyarzabal, który zagrał w każdym z pięciu dotychczasowych spotkań Mistrzostw Europy, jest przekonany, że reprezentację Hiszpanii stać na awans do wielkiego finału

Zawodnik wspominał również decydujący rzut karny, który przyszło mu wykonywać podczas konkursu rzutów karnych w ćwierćfinałowym meczu ze Szwajcarią

Oyarzabal o szansach reprezentacji Hiszpanii

– Jeżeli zagramy tak, jak potrafimy, możemy pokonać każdego. Musimy po prostu zaufać naszemu pomysłowi na grę. Włosi mają świetnych zawodników i będzie to bardzo trudne spotkanie. Pokazali już swój poziom i wiemy, że są w doskonałym momencie. Ale to samo tyczy się nas – powiedział Oyarzabal.

Oyarzabal wystąpił do tej pory we wszystkich pięciu spotkaniach reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2020, ale żadnego z nich nie rozpoczynał w podstawowym składzie. Niewykluczone jednak, że w meczu z Włochami otrzyma od Luisa Enrique szansę gry od początku, bowiem z problemami zdrowotnymi zmaga się Pablo Sarabia.

– Zrobię wszystko, o co poprosi mnie trener. Jeśli to będzie występ od początku – to będzie magiczne. Jeśli usiądę na ławce, zrobię wszystko, aby pomóc drużynie tak, jak to tylko możliwe – powiedział Oyarzabal. – Jest tutaj 24 zawodników i każdy jest zdeterminowany, aby grać. Ale tak nie może być. Jest tylko 11 miejsc w podstawowym składzie i pięć możliwych zmian. Ale każdy zawodnik, czy to grający od początku, wchodzący na boisko w trakcie czy siedzący na trybunach, pomaga reszcie wygrać – kontynuował.

Pewność siebie Oyarzabala

Podczas konferencji prasowej Oyarzabal był również pytany o decydujący rzut karny, który wykonywał podczas konkursu jedenastek w meczu ze Szwajcarią.

– Gdy podchodzisz do piłki, zastanawiasz się co zrobić. Próbujesz podjąć decyzję. To rzut karny, ale droga do tego miejsca jest długa, jest dużo czasu na zastanowienie. Cały czas wiedziałem co chcę zrobić. Powiedziałem trenerowi, że jestem pewny siebie i chcę wykonać rzut karny. Cieszę się, że wyszło dobrze – mówił zawodnik reprezentacji Hiszpanii.

