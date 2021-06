Euro 2020 to najważniejsza piłkarska impreza w tym roku. 24 reprezentacje w dniach 11 czerwca – 11 lipca będą walczyło o miano tej najlepszej w Europie. Na europejskim czempionacie skupiają się również polscy legalni bukmacherzy, którzy im bliżej rozpoczęcia turnieju, tym proponują coraz większą liczbą specjalnych promocji. Sprawdź gdzie możesz obstawiać Euro 2020.

Euro 2020 – gdzie obstawiać?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że na kolejny duży turniej z udziałem reprezentacji musieliśmy poczekać dłużej niż zwykle. W ubiegłym roku finały Mistrzostw Europy nie mogły odbyć się z wiadomych powodów, ale teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, aby 24 zespoły przystąpiły do rywalizacji. Toczyć się ona będzie przez miesiąc, począwszy od 11 czerwca, a finaliści gościć będą na 11 stadionach w 11 państwach.

Przełożenie o rok Euro 2020 sprawiło, że więcej czasu na przygotowanie się do turnieju mieli również bukmacherzy. Trzeba przyznać, że legalnie działające w Polsce firmy stanęły na wysokości zadania i przygotowały obszerną, ale jednocześnie atrakcyjną ofertę na turniej finałowy.

To nie tylko szeroka oferta zakładów na poszczególne spotkania, ale również różnego rodzaju oferty i promocje dedykowane właśnie turniejowi Euro 2020. Ponadto praktycznie każdy bukmacher na start oferuje atrakcyjne bonusy powitalne, na którego składają się różne oferty: bonusy od depozytu, zakłady bez ryzyka (cashback) czy darmowe zakłady (freebety). Do wyboru do koloru. Warto przenalizować wszystkie oferty dostępne na rynku.

Euro 2020 – typy i kursy

W ramach turnieju finałowego Euro 2020 rozegranych zostanie łącznie 55 spotkań. Ostatnie z nich, które rozegrane zostanie 11 lipca na londyńskim Wembley, zadecyduje o tym, która reprezentacja będzie mogła się pochwalić mianem najlepszej w Europie. Kandydatów do triumfu jest kilku, a do faworytów zaliczane są reprezentacje Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch.

Droga do finału jest jednak daleka. W pierwszej kolejności drużyny będą musiały przebrnąć przez fazę grupową, a następnie czeka ich rywalizacja w fazie pucharowej. W pierwszym etapie drużyny zostały podzielone na 6 grup po 4 drużyny. Awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze zespoły w każdej grupie oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

W serwisie goal.pl przed każdym spotkaniem znajdziecie obszerną zapowiedź, w której znajdziesz nie tylko najważniejsze informacje o danym pojedynku, ale także kursy bukmacherskie oraz nasze typy bukmacherskie.

19:00 11. czerwca 2021 Turcja Włochy 7.70 3.75 1.65 13:00 12. czerwca 2021 Walia Szwajcaria 3.80 3.10 2.32 16:00 12. czerwca 2021 Dania Finlandia 1.52 4.15 8.30 19:00 12. czerwca 2021 Belgia Rosja 1.75 3.75 5.50 13:00 13. czerwca 2021 Anglia Chorwacja 1.80 3.65 5.45 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 8. czerwca 2021 15:10 .

