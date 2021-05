W środę wieczorem do mediów wypłynął komunikat, twierdzący że Łukasz Fabiański nabawił się kontuzji prawego kolana. W konsekwencji bramkarz Młotów nie wystąpił w ligowym starciu przeciwko West Brom (3:1), co wywołało spekulacje, czy 36-latek będzie w stanie pojechać na Mistrzostwa Europy 2020.

Łukasz Fabiański – co z Euro 2020?

Na samym finiszu ligowych zmagań, urazy wykluczyły z udziału na Euro 2020, Krzysztofa Piątka oraz Arkadiusza Recę. Tymczasem do grona kontuzjowanych niespodziewanie dołączył Łukasz Fabiański. Po komunikacie opublikowanym w środę przez West Ham, mieliśmy obawy, czy 36-latka również czeka przerwa w grze.

Natomiast już następnego dnia klubowi lekarze przeprowadzili szereg specjalistycznych badań pod kątem zdiagnozowania przyczyny bólu w prawym kolanie. Raport przysłany do lekarza reprezentacji Polski jasno twierdzi, że kontuzja Fabiana nie jest poważna i Polak potrzebuje jedynie kilku dni odpoczynku.

Pierwszy o wszystkim poinformował dziennikarz TVP Sport, Kacper Tomczyk.

Chwilę później wszelkie wątpliwości rozwiał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, który podał szczegółowe wieści o urazie, a przy okazji zaznaczył, że wyjazd Fabiańskiego na Mistrzostwa Europy nie jest zagrożony.

O zdrowie Łukasza Fabiańskiego możemy być spokojni

Z kolei na oficjalnej stronie Łączy Nas Piłka pojawił się fragment wypowiedzi Jacka Jaroszewskiego. Lekarz Polaków uspokaja i nie widzi przeszkód, aby Łukasz od samego początku był na zgrupowaniu przed wyjazdem na turniej.

– Rozmawiałem z Łukaszem i czuje się dobrze. Sztab medyczny w klubie wykonał mu kompleksowe badania, które nie wykazały niczego niepokojącego. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik szybko wróci do pełnego treningu i zgodnie z planem rozpocznie z reprezentacją Polski przygotowania do mistrzostw Europy – powiedział Jaroszewski.

Z kim Polacy zagrają pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy?

Orły Paulo Sousy rozpoczną turniejowe zmagania od rywalizacji ze Słowacją w Sankt Petersburgu (14 czerwca). Natomiast pięć dni później zagrają w Sewilli przeciwko Hiszpanom, a w ostatnim pojedynku grupy E zmierzą się ze Szwecją (23 czerwca).

