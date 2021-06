Virgil van Dijk nie wystąpi na Euro 2020 z powodu kontuzji. Zawodnik Liverpoolu zamierza wspierać na miejscu swoją reprezentację. Otrzymał nawet od selekcjonera nieoficjalne stanowisko.

Virgil van Dijk doznał poważnej kontuzji jesienią 2020 roku podczas meczu z Evertonem.

Holender nie zdołał wykurować się na Euro 2020 i nie zagra na tym turnieju.

Van Dijk zamierza być mimo wszystko blisko swojej kadry w czasie mistrzostw Starego Kontynentu.

Utalentowany defensor przegrał walkę z czasem i nie znalazł się w kadrze reprezentacji Holandii na Euro 2020. Powodem jest poważna kontuzja kolana jakiej nabawił się w trakcie sezonu Premier League.

Chociaż van Dijk nie może pojawić się nadal na boisku, to zamierza wspierać swoją drużynę narodową podczas mistrzostw Europy. Selekcjoner Frank de Boer postanowił włączyć go do sztabu szkoleniowego. Defensor nie będzie pełnić tam żadnej oficjalnej roli, ale ma wspierać zespół i podnosić morale w szatni.

Van Dijk ma duży wpływ na drużynę

– Obecność Virgila ma na nas wszystkich bardzo dobry wpływ. Chcemy, by z nami był, nawet jeśli niemożliwe jest to, by pojawił się na boisku – wyjaśnił selekcjoner reprezentacji Holandii.

Udział w zgrupowaniu kadry podczas Euro 2020 ma wpłynąć też korzystnie na samego van Dijka. Jego klub, Liverpool, dał mu już zielone światło w tej sprawie.

Holendrzy zagrają na mistrzostwach Europy w grupie z Austrią, Macedonią Północną i Ukrainą. Swój pierwszy mecz na tym turnieju rozegra w niedzielę 13 czerwca.

