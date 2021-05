Arkadiusz Milik w czwartek udał się na konsultację medyczną do Hiszpanii. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił nowe informacje na temat stanu zdrowia reprezentanta Polski. Wynika z nich, że udział napastnika Olympique Marsylia w Euro jest niezagrożony.

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl dotarł do najnowszych informacji ws. stanu zdrowia Milika

Napastnik Olympique Marsylia nie będzie musiał przechodzić operacji

Zawodnik na pewno nie zagra z Rosją. Niemniej na starcie ze Słowacją na Euro 2020 ma być gotowy

Milik ma być gotowy na mecz ze Słowacją

Arkadiusz Milik doznał kontuzji w ostatnim spotkaniu ligowym. Piłkarz uszkodził łękotkę. Gdy światło dzienne ujrzała wiadomość, że zawodnik udaje się do Hiszpanii, aby skonsultować uraz, piłkarska Polska wstrzymała oddech. Okazuje się jednak, że ze stanem zdrowia zawodnika nie jest źle.

Pewne jest natomiast, że polski napastnik nie wystąpi w meczu kontrolnym przeciwko Rosji, który odbędzie się 1 czerwca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. W każdym razie na starcie ze Słowacją w ramach Mistrzostw Europy polski napastnik ma być do dyspozycji Paulo Sousy.

– Diagnoza, którą Arek usłyszał, pokrywa się dokładnie z diagnozą, jaką wystawił nasz sztab medyczny. Według niej zabieg operacyjny nie jest potrzebny. To dobra informacja, bo oznacza, że Arek zostaje z nami. Wraca do Opalenicy i będzie przygotowywał się do Euro 2020 – mówił w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z Meczyki.pl rzecznik prasowym PZPN Jakub Kwiatkowski.

– Doktor Cugat wystawił taką diagnozę, że ten czas, który pozostaje do naszego pierwszego meczu, powinien być wystarczający, żeby ten uraz zaleczyć, także na tym się będziemy teraz skupiać. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że do meczu ze Słowacją pozostały jeszcze blisko trzy tygodnie – uzupełnił.

Milik jak dotąd zaliczył 59 spotkań w reprezentacji Polski, w których zdobył 15 bramek.

