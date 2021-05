Milik z urazem kolana! Nie wiadomo, czy zagra na Euro 2021

Arkadiusz Milik w ostatniej kolejce francuskiej Ligue 1 został kopnięty w kolano. Na zgrupowaniu reprezentacji Polski okazało się, że ma uraz łąkotki. Napastnik w czwartek poleci do Hiszpanii na badania, po czym wróci do Opalenicy.

Arkadiusz Milik doznał urazu kolana w ostatnim meczu w barwach Olympique’u Marsylia

Napastnik w czwartek poleci do Hiszpanii, by spotkać się z zaufanym lekarzem

Istnieje szansa, że mimo tego wystąpi na Euro 2021

Arkadiusz Milik ma problemy z kolanem. Co z Euro 2021 w jego wykonaniu?

W końcówce spotkania Olympique’u Marsylia z Metz (1:1) Arkadiusz Milik oddawał strzał na wrogą bramkę. Został w tym momencie kopnięty w kolano przez jednego z zawodników przeciwnej drużyny. Według pierwszej diagnozy doznał uszkodzenia łąkotki. Mimo tego napastnik wybrał się na zgrupowanie reprezentacji Polski do Opalenicy. Badanie rezonansem potwierdziło niepokojące doniesienia, jak poinformował Onet. Zawodnik oraz sztab medyczny uważają, iż jest nadzieja, by mimo tego gracz wystąpił na mistrzostwach Europy.

W czwartek Arkadiusz Milik poleci do Hiszpanii, gdzie czekać na niego będzie jego zaufany lekarz. Niezależnie od jego diagnozy napastnik powróci do Opalenicy, jest to bowiem uraz, z którym zawodnicy radzą sobie różnie. Niektórzy mogą pomimo niego grać nawet przez kilka miesięcy. Z oficjalnego oświadczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej również bije optymizm.

Więcej znajdziesz u nas na stronie. ⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2021

“Arkadiusz Milik doznał urazu lewego kolana podczas ostatniego meczu ligowego. Badania wykonane niezwłocznie po przyjeździe na zgrupowanie reprezentacji do Opalenicy wykazały niewielkie uszkodzenie łąkotki. Według doktora kadry Jacka Jaroszewskiego aktualna sytuacja zdrowotna nie przekreśla szans na udział Milika w EURO 2020. Sztab medyczny przygotował szczegółowy plan wprowadzania zawodnika do pełnego treningu.

Niezależnie od powyższego Milik na swoją prośbę wyleci jutro do Barcelony na dodatkową konsultację z doktorem Ramonem Cugatem, u którego w przeszłości się leczył” – możemy przeczytać na stronie PZPN-u.

Nieobecność napastnika Olympique’u Marsylia byłaby dla reprezentacji Paulo Sousy fatalną wiadomością. Milik znajdował się w wysokiej dyspozycji, a ponadto w wyniku kontuzji w nadchodzącym Euro udziału nie weźmie Krzysztof Piątek.