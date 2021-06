Reprezentacja Hiszpanii dzisiaj w Kopenhadze zmierzy się z Chorwacją w meczu 1/4 finału Mistrzostw Europy. Tymczasem selekcjoner La Roja ujawnił, że zgłosił na policję informację o groźbach kierunku Alvaro Moraty, który w trakcie trwającego Euro jest prześladowany w związku ze swoją nieskutecznością.

Luis Enrique uznał groźby w kierunku Moraty jako przestępstwo

Reprezentacja Hiszpanii do fazy pucharowej awansowała w dużym stopniu dzięki świetnemu występowi przeciwko Słowacji. Chociaż La Roja wygrała 5:0, to także po tym starciu niedosyt mógł czuć napastnik Juventusu, który nie wykorzystał rzutu karnego.

Za swoją przeciętną postawę pod bramką rywali Morata jest od dłuższego czasu krytykowany przez kibiców. Sam zawodnik ujawnił natomiast, że otrzymywał groźby, które dotyczyły nie tylko jego, ale były też wymierzone w rodzinę piłkarza. Sprawą postanowił zając się selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

– Sytuacja jest poważną. Pewnymi sprawami ktoś musi się zająć, bo to niedopuszczalne. Rozumiem, że kibic ma prawo na krytykę za słabą grę – mówił Luis Enrique.

Morata wyznał, że jego nastawienie psychiczne ucierpiało po tym, jak spadła na niego lawina krtyki w mediach społecznościowych. Wydaje się, że taki stan rzeczy wydaje się coraz bardziej dokuczliwy dla profesjonalnych sportowców.

– Rozumiem, że można mnie krytykować za to, że nie zdobywam bramek. Ludzie jednak powinni postawić się na moim miejscu i zrozumieć, co to znaczy otrzymywać groźby, które sugerują, że moje dzieci powinny umrzeć – mówił 28-latek.

– Gdy wydarzy się tragedia, to z pewnością wszyscy będą mówić, że byłem dobrym facetem – uzupełnił Morata.

W drużynie narodowej hiszpański napastnik wystąpił jak na razie w 43 meczach, zdobywając w nich 20 bramek. W ostatniej kampanii rozegrał z kolei 44 spotkania, strzelając w nich 20 trafień. Na koncie Hiszpana znalazło się również 12 asyst.

