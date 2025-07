Ter Stegen zakotwiczy w Man City?! Oto warunek transferu

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Manchester City rozważy wolny transfer Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen nie ma co liczyć na świetlaną przyszłość w Barcelonie. Ze względu na transfer Joana Garcii oraz przedłużenie kontraktu Wojciecha Szczęsnego reprezentant Niemiec znalazł się na wylocie. Na dniach ma dojść do spotkania zawodnika z Hansim Flickiem, podczas którego trener zakomunikuje mu, że powinien znaleźć sobie nowego pracodawcę.

33-latek nie chce zmieniać otoczenia. Co prawda pojawiły się sugestię, że zgodzi się na rozwiązanie kontraktu, ale pod warunkiem, że Barcelona wypłaci mu 40 milionów euro. Takie obrót spraw wydaje się mało prawdopodobny ze względu na trudną sytuację finansową.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W mediach można było niedawno przeczytać, że problem Barcelony może rozwiązać Manchester City. Obywatele są zainteresowani sprowadzeniem Ter Stegena, ponieważ wpisuje się w styl gry, jakiego od bramkarza oczekuje Pep Guardiola.

Nowe wieści w tej sprawie przekazał Albert Fernandez dziennikarz Radio Marca czy Movistar. Jego zdaniem istnieje szansa, że Ter Stegen przeniesie się do Manchesteru City. Jest jednak pewien warunek, który musi zostać spełniony. The Citiziens rozważą podpisanie kontraktu z bramkarzem tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy stanie się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Trudno więc na chwilę obecną ocenić, czy Ter Stegen trafi do Premier League. Choć Barcelona stara się go pozbyć, to reprezentant Niemiec z uporem twierdzi, że chce kontynuować karierę w katalońskim klubie.