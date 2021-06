Reprezentacja Niemiec trafiła do grupy śmierci. Orły Loewa rozpoczną zmagania na Euro 2020 od rywalizacji z Francją. Selekcjoner, który od 15 lat dowodzi kadrą, zapowiedział że jest to jego ostatnia wielka impreza. Co więcej, 61-latek na kilka dni przed pierwszym meczem ocenił szanse swojej drużyny, a przy okazji odniósł się do specyfiki Trójkolorowych w wywiadzie dla dziennika SID.

Do grupy F trafiła Francja, Portugalia, Niemcy oraz Węgry

Joachim Loew ocenił szanse swojej drużyny, a przy okazji odniósł się do gry rywali

Grupa F, czyli grupa śmierci

Niemcy wylądowali w niezwykle ciężkiej grupie na Euro 2020. Naszych zachodnich sąsiadów już na start czeka rywalizacja z Francją (15 czerwca), z kolei później będą musieli stawić czoła Portugalii (19 czerwca), a na sam koniec Węgrom (23 czerwca).

Joachim Loew zapytany o postawę swojej drużyny przed turniejem, wyraził przekonanie, że jego zawodnicy zrobią wszystko, aby odnieść sukces na turnieju.

– To, co widzę pod względem energii i zaangażowania w zespole, jest doskonałe. Piłkarze są bardzo ambitni i chcą osiągać dobre wyniki. W zespole panuje dobra dynamika – wyznał Loew.

Loew pochwalił Francję i odniósł się do siły ofensywnej Portugalii

Joachin Loew pochwalił reprezentację Francji do dostosowywania się do gry przeciwników przed Mistrzostwami Europy 2020, które mają rozpocząć się w piątek od meczu Turcji z Włochami.

– Francja jest najlepszym zespołem na Świecie w dostosowywaniu się do przeciwników. Są niezwykle elastyczni. Mają niesamowitą indywidualną klasę i są trudni do przewidzenia – dodał selekcjoner.

Loew odniósł się również do siły ofensywnej Portugalii i podkreślił, że jego drużyna powinna skupić się na obowiązkach defensywnych w meczu z ekipą Fernando Santosa.

– Portugalia ma wielką siłę w ataku, gra na bardzo wysokim poziomie od 2016 r., i jest bardzo jednorodnym zespołem. W obliczu tych przeciwników musisz dać z siebie wszystko, nie możesz popełniać błędów. Jeśli twoja koncentracja nie jest maksymalna, oni wykorzystają ją bezlitośnie. Natomiast my w tych meczach będziemy musieli być zwarci w obronie, przy okazji nie tracąc naszego zapału do akcji ofensywnych – zakończył Niemiec.

Przeczytaj również: Ile drużyn wychodzi z grupy na Euro 2020?