Polscy bukmacherzy przygotowali bogatą ofertę na mecz drugi mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Prezentujemy najbardziej interesujące promocje oraz oferty dostępne tylko dla użytkowników goal.pl.

Mecz Polski z Hiszpanią odbędzie się w sobotę, 19 czerwca o godz. 21:00 w Sewilli.

Zdecydowana większość obstawiających ten mecz u bukmacherów stawia na zwycięstwo Hiszpanii.

Promocje na mecz Hiszpania – Polska dostępne u legalnych bukmacherów.

Hiszpania – Polska: kiedy i gdzie odbędzie się mecz?

W drugiej kolejce spotkań w grupie E, reprezentację Polski czeka arcytrudne zadanie. Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się Hiszpanią na stadionie w Sewilli. Początek meczu o godz. 21:00. Mecz z trybun Estadio La Cartuja obejrzy 18 000 widzów.

Gospodarze mają na koncie 1 punkt zdobyty po bezbramkowym remisie ze Szwecją, co trzeba uznać za niespodziankę. Dla naszej reprezentacji będzie to kolejne w historii spotkanie “o wszystko”, a to za sprawą zaskakującej porażki na inaugurację Euro 2020 w meczu ze Słowacją (1:2)

Hiszpania – Polska: kursy, jak typują Polacy?

Klienci polskich bukmacherów w zdecydowanej większości stawiają na zwycięstwo gospodarzy w sobotnim meczu – takie informacje płyną od liderów polskiego rynku bukmacherskiego STS i Fortuny. Prezesi tych firm ujawnili na twitterze, że ponad 90 proc. ich klientów stawia na Hiszpanię.

Analitycy pracujący dla bukmacherów również nisko oceniają szanse Polski na zdobycie punktów w drugim meczu na Euro 2020. Kursy bukmacherskie zdecydowanie faworyzują Hiszpanię:

Hiszpania Polska 1.42 4.75 9.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 13:46 .

Hiszpania – Polska: zakład bez ryzyka i darmowy zakład w STS

Oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski jest STS, w którym nowi klienci mogą liczyć na szereg bonusów. Za pełną rejestrację na stronie tego bukmachera otrzymamy darmowy zakład na kwotę 30 zł. W czasie Euro 2020 można też skorzystać z zakładu bez ryzyka do 230 zł oraz dołączyć do promocji Wygraj Euro”, w puli której jest aż 1 500 000 zł. W podziale tej kwoty wezmą udział gracze, którzy wykonają zadania związane z obstawaniem meczów w trakcie turnieju.

Promocje specjalne na spotkanie Polski z Hiszpanią zostaną uruchomione w dniu meczu. Będziemy o nich informowali w tym artykule.

Przed meczem Hiszpania – Polska, STS proponuje nowym klientom m.in.:

podwojenie pierwszej wpłaty do 1200 zł

zakład bez ryzyka do 230 zł z kodem GOAL

darmowy zakład 30 zł

1 500 000 zł w puli promocji “Wygraj Euro”

Z pełnego pakietu bonusów o wartości do 1500 zł skorzystasz jeśli podczas rejestracji w STS podasz kod promocyjny GOAL. Tylko z naszym kodem otrzymasz podwyższony zakład bez ryzyka do 230 zł (standardowa oferta na stronie STS to 200 zł).

Hiszpania – Polska: bonus 100 zł za bramkę Polaków w Superbet!

Rejestrując się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL można skorzystać z promocji “Extra 100 zł jeśli Polacy strzelą bramkę Hiszpanom”. Aby odebrać dodatkowy bonus należy założyć konto, wpłacić depozyt i postawić na gola Polaków za min. 50 zł (aktualny kurs to 1.77). Szczegóły tej promocji dostępnej dla naszych Czytelników są dostępne na stronie bukmachera.

W Superbet można też skorzystać z oferty “Super przewaga”. Jeśli reprezentacja Hiszpanii (co bardziej prawdopodobne) lub Polski osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi to Superbet rozliczy zakład jako wygrany. Ciekawa jest też promocja “20 za 20”, dzięki której za zakład postawiony za min. 20 zł codziennie otrzymamy bonus 20 zł.

Promocje przed meczem Hiszpania – Polska w Superbet:

bonus 100 zł za gola Polaków z Hiszpanią z kodem GOAL

dwa gole Polaków = wygrana w meczu z Hiszpanią

dwa gole przewagi = zakład wygrany

codziennie bonus 20 zł za zakład min. 20 zł

tydzień gry bez ryzyka (cashback do 500 zł) i bonus do 50 zł od pierwszej wpłaty

darmowy zakład 34 zł dla Czytelników goal.pl

Ford Mustang do wygrania w promocji “Super ranking”

Jeśli chcesz skorzystać z wszystkich bonusów to w trakcie rejestracji w Superbet pamiętaj o wpisaniu kodu promocyjnego GOAL.

Hiszpania – Polska: zakład bez ryzyka ze zwrotem na konto w Totalbet

Unikalną promocję na mecz Polski z Hiszpanią dla naszych użytkowników przygotował też Totalbet. Bukmacher ten proponuje zakład bez ryzyka do 200 zł. Jeśli pierwszy zakład nie wejdzie to stawka (minus podatek) wraca na konto depozytowe i można ją wypłacić. Ta promocja również jest dostępna tylko z kodem promocyjnym GOAL podanym w trakcie rejestracji (przeczytaj więcej o zakładzie bez ryzyka w Totalbet).

Totalbet również przygotował ciekawe promocje na czas Euro 2020: bonus reload, freebety za obstawianie meczów Euro 2020 oraz turniejowe piłki do wygrania.

Promocje przed meczem Hiszpania – Polska w Totalbet:

zakład bez ryzyka z kodem GOAL

freebety za rejestrację 20zł + 20 zł

bonus powitalny do 5000 zł

bonus Euro reload do 5000 zł

piłki Euro 2020 do wygrania

Pamiętaj o podaniu kodu GOAL w trakcie rejestracji w Totalbet jeśli chcesz skorzystać z zakładu bez ryzyka i innych promocji.

Artykuł będzie aktualizowany. Wkrótce kolejne unikalne promocje polskich bukmacherów na mecz Hiszpania – Polska.

