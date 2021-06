Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique nie krył zaskoczenia przebiegiem sobotniego spotkania grupy E z Polską. Mecz na Estadio La Cartuja zakończył się remisem 1:1, który utrzymuje Biało-czerwonych “przy życiu” przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

W sobotnim meczu grupy E Euro 2020 reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Hiszpanią

Trener Hiszpanów Luis Enrique był po meczu wyraźnie zaskoczony jego przebiegiem

Hiszpania w ostatnim meczu musi pokonać Słowację, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej

Polska zaskoczyła Hiszpanów

Reprezentacja Hiszpanii prowadziła w sobotnim meczu po trafieniu Alvaro Moraty, ale w drugiej połowie wyrównującego gola zdobył Robert Lewandowski.

– Czuję ogromną chęć obejrzenia meczu jeszcze raz i dogłębnego przeanalizowania go. Odczucia po tym meczu nie są oczywiście najlepsze. Może byliśmy lepsi, ale nie na tyle, żeby wygrać. Byli odważni, odważyli się wywierać na nas presję. Nie stworzyli sobie wielu szans, ale wykorzystali te, które mieli – powiedział szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu Luis Enrique.

– Liczyłem na większą przewagę i wypracowanej większej ilości szans bramkowych, ale nie potrafiliśmy tego zrobić. W wielu przypadkach wynik rekompensuje wszystko, ale kiedy nie jest pozytywny, trzeba dogłębnie przeanalizować mecz – kontynuował.

Pożądanych przez hiszpańskiego szkoleniowca efektów nie przyniosły również dokonane w drugiej połowie zmiany. – Chciałabym, żeby zmiany wnosiły więcej, a zawodnicy wchodzący na boisko są tymi najbardziej zainteresowani tym, żeby dobrze wypaść – powiedział Luis Enrique. – To, co musimy zrobić, to poprawić się i wygrywać mecze. Mamy nadzieję, że będziemy na szczycie – dodał.

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej reprezentacja Hiszpanii zmierzy się 23 czerwca (środa) o godzinie 18:00 ze Słowacją.

