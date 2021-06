Drugie poniedziałkowe starcie w 1/8 finału Euro 2020 to pojedynek Francja kontra Szwajcaria. Pojedynek ten rozpocznie się o 21:00 na Arena Nationala w Bukareszcie. Zapoznaj się z przewidywanymi składami na mecz Francja – Szwajcaria.

W jednym z dwóch poniedziałkowych meczów 1/8 finału Euro 2020 Francja zagra ze Szwajcarią

We francuskiej ekipie kontuzjowanych jest kilku zawodników.

Selekcjoner Szwajcarii będzie mógł skorzystać z każdego swojego piłkarza

Przewidywane składy na mecz Francja – Szwajcaria

Reprezentacja Francji przed ostatnią kolejką fazy grupowej była już pewna awansu do 1/8 finału Euro 2020. Walczyła jednak o pierwsze miejsce i uczyniła to skutecznie. Dzięki temu trafiła na Szwajcarię, która do ostatniego meczu musiała starać się o udział w następnej rundzie. Misja ta zakończyła się powodzeniem.

Didier Deschamps przed poniedziałkowym starciem nie jest raczej w najlepszym humorze. Wcześniej poważnej kontuzji doznał Ousmane Dembele, który zakończył już swój udział na Mistrzostwach Europy. Z problemami zdrowotnymi zmaga się również czterech innych zawodników. W pełni sił nie są: Lucas Digne, Lucas Hernandez, Thomas Lemar, a także Marcus Thuram.

Vladimir Petkovic dotychczas bardzo rzadko zmieniał wyjściową jedenastkę. Tym razem nie należy spodziewać się większych roszad. Selekcjoner Szwajcarii ma bowiem do dyspozycji wszystkich graczy.

Przewidywane składy:

Francja: Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kante, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Benzema

Szwajcaria: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodríguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferovic

