Zaskoczenia nie będzie. Hansi Flick został we wtorek oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Oznacza to, że po zakończeniu Euro 2021 to były trener Bayernu Monachium przejmie stery w Die Mannschaft.

Hansi Flick przejmie reprezentację Niemiec po Euro 2021

Były trener Bayernu został sfotografowany we wtorek w siedzibie DFB , niedługo później federacja oficjalnie potwierdziła te doniesienia

, Jego kontrakt obowiązywać będzie do 2024 roku

Hansi Flick obejmie Die Mannschaft

Nie można mówić o zaskoczeniu. Choć w ostatnim czasie pojawiały się informacje łączące Hansiego Flicka z Barceloną czy Realem Madryt, wszystko wskazywało na to, że powróci on do reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. Były asystent Joachima Loewa nie ukrywał, że objęcie stanowiska selekcjonera Die Mannschaft będzie dla niego spełnieniem marzeń.

We wtorek angaż 56-latka stał się jeszcze pewniejszy. Jeden z fotografów zdołał wykonać zdjęcie Hansiego Flicka w siedzibie Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) wraz z menadżerem reprezentacji, Oliverem Bierhoffem.

Kilka godzin później pojawiło się oficjalne potwierdzenie ze strony DFB. Federacja podpisała z Flickiem kontrakt do 2024 roku. Podkreślono, że obowiązuje on również rozgrywane w tym roku mistrzostwa Europy.

Szkoleniowiec zanotował spektakularne półtora sezonu u sterów Bayernu Monachium. Zdołał w tym czasie sięgnąć po aż siedem trofeów, w tym dwa mistrzostwa Niemiec, Ligę Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.

Hansi Flick pracował z reprezentacją między 2006 a 2017 rokiem. Najpierw był asystentem Joachima Loewa, a następnie dyrektorem sportowym. Przejęcie schedy po obecnym selekcjonerze nastąpi po Euro 2021. Listę powołanych przez Loewa zawodników możesz sprawdzić tutaj.