W środę po południu Joachim Loew ogłosił szeroką kadrę na Euro 2020. Wśród powołanych znalazł się Thomas Mueller oraz Mats Hummels, którzy ostatni raz barwy narodowe prezentowali dwa lata temu.

Kadra Niemiec na Euro 2020 – powroty weteranów

Reprezentacja Niemiec znów jest głodna sukcesów. Po wygraniu mundialu w 2014 r., wydawało się, że triumf na następnej dużej imprezie to tylko formalność. Tymczasem dwa kolejne turnieje w wykonaniu Orłów Loewa mocno rozczarowały. W konsekwencji 61-latek zaczął szukać winnych gorszych wyników i odmówił kilku ważnym postaciom. W konsekwencji dwa lata temu po raz ostatni w kadrze zagrali Mats Hummels, Jerome Boateng oraz Thomas Mueller. Tymczasem, kiedy mieliśmy poznać nazwiska weteranów, którzy dostaną drugą szansę, Marco Reus po rozmowie z selekcjonerem, podjął ważną decyzję, że nie pojedzie na Euro 2020, ponieważ jest wyczerpany tegorocznym sezonem.

Stoper Borussii Dortmund, Mats Hummels wrócił do dobrej dyspozycji i w tym sezonie stał się prawdziwym liderem w defensywie. Dotychczas rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli. Z BVB wygrał również Puchar Niemiec oraz przywrócił klub do TOP4, dzięki czemu od jesieni będzie walczył o puchar Ligi Mistrzów.

Natomiast Thomas Mueller wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności. Piłkarz Bayernu ma na koncie już 21 asyst oraz 11 bramek. Taki wynik wręcz zmusił Joachima Loewa do zmiany decyzji. Trzeba przyznać, że gdyby nie 31-latek, Robert Lewandowski miałby większe problemy w wyrównaniu strzeleckiego rekordu legendy Bawarczyków, Gerda Muellera.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Jeroma Boatenga. Środkowy obrońca nadal prezentuje przeciętną formę, a do tego ma zajętą głowę problemami osobistymi i szukaniem nowego pracodawcy.

Kadra Niemiec na Euro 2020

Bramkarze: Manuel Neuer (Bayern Monachium), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trap (Eintracht Frankfurt);

Obrońcy: Antonio Rudiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia M’Gladbach), Niklas Sule (Bayern Monachium), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Lipsk), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Christian Gunter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Lipsk);

Pomocnicy: Serge Gnabry (Bayern Monachium), Leon Goretzka (Bayern Monachium), Ikay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia M’Gladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Toni Kross (Real Madryt), Florian Neuhaus (Borussia M’Gladbach), Leroy Sane (Bayern Monachium);

Napastnicy: Thomas Mueller (Bayern Monachium), Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (AS Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monachium).

Orły Loewa w grupie śmierci

Reprezentacja Niemiec znalazła się w niezwykle trudnej grupie. Orły Loewa rozpoczną turniejowe zmagania od starcia z aktualnymi mistrzami Świata, Francją na Allianz Arenie. Co więcej w drugiej kolejce zmierzą się aktualnymi mistrzami Europy, Portugalią. Dopiero na sam koniec staną do walki z potencjalnie słabszym przeciwnikiem, czyli Węgrami.

