– Myślę, że Polska jest świadoma, że w tym meczu może zakończyć grę na Euro, więc będzie walczyć do końca. Ale my jesteśmy zdeterminowani, by dać radość fanom – mówił na dzień przed meczem Hiszpania – Polska Luis Enrique.

Mecz Hiszpania – Polska w sobotę 19 czerwca w Sewilli, początek o godzinie 21:00

Luis Enrique komplementował Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego

Polacy muszą urwać choćby punkt, aby pozostać w grze wo 1/8 finału Euro 2020

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii był przede wszystkim pytany o Alvaro Moratę i sens jego wystawiania w podstawowej jedenastce, ale mówił też o polskim zespole.

– Robert Lewandowski i Piotr Zieliński są najlepsi w tej drużynie. Plan jest taki, że nie możemy dawać im piłki. Musimy robić pressing. Lewandowski jest w stanie w pojedynkę zmienić losy spotkania. Polacy są dobrze zorganizowani w obronie i ataku. Zmieniają w trakcie gry ustawienie obrony z czterech na trzech. Jestem pewien, że sprawią nam problemy i mam nadzieję, że nie dostaną wyniku, po jaki tu przyjechali – stwierdził.

– Od Alvaro Moraty po 41 meczach w kadrze więcej goli strzelił tylko David Villa. Na świecie z obecnie grających więcej strzelił tylko Harry Kane. Morata ma więcej goli w takiej liczbie spotkań od Lewandowskiego czy Romelu Lukaku. Poza tym ja widzę to, czego wy nie widzicie – co Alvaro robi na treningach. Wydaje mi się, że jego “mowa ciała” w meczu też była doskonała, nie sądzę, bym musiał mu w czymś pomagać. Wszyscy zawodnicy odgrywają rolę, by strzelać gole, z obrońcami włącznie. To nie jest tak, że wprowadzę drugiego napastnika, więc będzie o jeden człowiek więcej od strzelania goli. Musimy funkcjonować jako całość – dodał.

Nie jest łatwo zrozumieć ten remis ze Szwecją. Analizowaliśmy ten mecz, rozmawialiśmy z piłkarzami i wiemy, że niektóre mechanizmy w meczu z Polską mogą pozostać niezmienione. Natomiast na pewno musimy inaczej się zachowywać w tercji obronnej rywala – zakończył.

