Chorwacja zawiodła przez Euro 2020. Lukaku bohaterem

Reprezentacja Belgii w udanych nastrojach rozpocznie Euro 2020. Pokonała bowiem w Brukseli Chorwację 1:0. Jedynego gola strzelił Romelu Lukaku.

Jeden z najciekawszych sparingów przed Euro 2020 miał miejsce w Brukseli, gdzie o zwycięstwo rywalizowali Belgowie z Chorwatami. To dwaj uczestnicy zbliżających się Mistrzostw Europy, więc teoretycznie na boisku powinno być ciekawie.

Finalizacja do poprawy

Jeżeli spojrzymy na statystyki posiadania piłki, dojdziemy do wniosku, że żadna z drużyn nie przeważała zdecydowanie. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ Belgowie oddali aż dziesięć strzałów na bramkę, której strzegł Dominik Livakovic. Po pół godziny gry powinien on skapitulować, ale Romelu Lukaku uderzył piłkę tak, że ta odbiła się od poprzeczki.

Snajper Interu Mediolan bardziej skuteczny był osiem minut później. Wówczas powstało duże zamieszanie w polu karnym Chorwatów, którzy nieudolnie próbowali oddalić zagrożenie od własnej szesnastki. W tej sytuacji najlepiej odnalazł się Lukaku, który przymierzył skutecznie w lewy dolny róg bramki. Dla 28-latka był to gol numer 60 w seniorskiej reprezentacji Belgii. Do przerwy nie wydarzyło się już nic ciekawego.

W oczekiwaniu na Euro 2020

Po zmianie stron częściej przy piłce oglądaliśmy Chorwatów, którzy wymieniali więcej podań i przeważali w posiadaniu piłki. Wynikało to częściowo z faktu, że przeciwnik oddał inicjatywę i czekał na rozwój boiskowych wydarzeń.

W Brukseli nie oglądaliśmy wybitnego widowiska. Goście oddali cztery strzały, z czego dwa celne. To zbyt mało, aby myśleć o doprowadzeniu do remisu. Oglądając to spotkanie, można było odnieść wrażenie, że oba zespoły czekają już tylko na końcowy gwizdek sędziego. Ten w końcu nastąpił i Belgia triumfowała 1:0.

Dla obu reprezentacji był to ostatni sparing przed Euro 2020. Belgowie w grupie B rywalizować będą z: Rosją, Danią oraz Finlandią. Z kolei Chorwacja w grupie D zmierzy się z: Anglią, Czechami, a także Szkocją.