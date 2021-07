Hitem ćwierćfinałowej rywalizacji w Euro 2020 jest piątkowe spotkanie Belgia – Włochy. Dla obu drużyn mecz, który odbędzie się w Monachium, będzie 23. ich pojedynkiem w historii. Jak wygląda bilans meczów pomiędzy Belgią i Włochami?

Ćwierćfinał Euro 2020: Belgia – Włochy rozegrany zostanie 2 lipca (piątek) o godzinie 21:00

Do tej pory oba zespoły mierzyły się ze sobą 22 razy

Bilans dotychczasowych meczów jest bardzo korzystny dla reprezentacji Włoch

Oba zespoły wymieniane są w gronie głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Europy, ale jeden z nich będzie musiał pożegnać się z turniejem już w piątek. Do tej pory Belgowi i Włosi nie znaleźli jednak pogromcy na tym turnieju i do meczu przystąpią z dużymi nadziejami. Trudno w nim również wskazać zdecydowanego faworyta do awansu.

Belgia – Włoch: bilans meczów

Reprezentacje Belgii i Włoch do tej pory stawały na przeciwko siebie 22 razy. Bilans dotychczasowych spotkań jest bardzo korzystny dla zespołu z Półwyspu Apenińskiego, który ma na swoim koncie 14 zwycięstw. Belgowie z pokonania Włochów cieszyli się do tej pory cztery razy. Pozostałe cztery pojedynki kończyły się remisami.

Ostatni raz obie drużyny spotkały się ze sobą w fazie grupowej poprzednich Mistrzostw Europy, które były rozgrywane na francuskich boiskach. Prowadzona przez Antonio Conte reprezentacja Włoch wygrała wówczas 2:0 po golach Emanuele Giaccheriniego i Graziano Pelle.

Belgowie ostatnie zwycięstwo nad Włochami odnieśli niespełna rok wcześniej, w towarzyskim spotkaniu, które rozegrane zostało w Brukseli. Wygrali wówczas 3:1.

Belgia – Włochy: wyniki ostatnich spotkań

13.06.2016 Euro 2016 Belgia 0:2 Włochy 13.11.2015 Towarzyski Belgia 3:1 Włochy 30.06.2008 Towarzyski Włochy 3:1 Belgia 14.06.2000 Euro 2000 Belgia 0:2 Włochy 13.11.1999 Towarzyski Włochy 1:3 Belgia 29.05.1996 Towarzyski Włochy 2:2 Belgia 13.02.1991 Towarzyski Włochy 0:0 Belgia 18.06.1980 Euro 1980 Włochy 0:0 Belgia 21.12.1977 Towarzyski Belgia 0:1 Włochy 26.01.1977 Towarzyski Włochy 2:1 Belgia

Kiedy mecz Belgia – Włochy?

Spotkanie Belgia – Włochy to drugi ćwierćfinałowy mecz Euro 2020. Spotkanie rozegrane zostanie 2 lipca (piątek) o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium. Trzy godziny wcześniej rozpocznie się pierwsze spotkanie 1/4 finału, w którym Szwajcaria zagra z Hiszpanią.

