Chelsea wyceniła niechcianego gracza. Astronomiczna kwota

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Chelsea chce sprzedać napastnika. Wtedy usiądzie do rozmów

Nicolas Jackson trafił na Stamford Bridge w lecie 2023 roku. Po dwóch latach spędzonych w Londynie reprezentant Senegalu może zmienić klubowe barwy. Enzo Maresca bez wątpienia nie należy do największych fanów talentu 24-latka i nie widzi go w pierwszym składzie Chelsea. Dlatego były napastnik Villarrealu jest łączony z transferem.

Stołeczna ekipa liczy na solidny zarobek. Mail Sport zdradza wysokość kwoty, na jaką liczą zdobywcy Ligi Konferencji – to aż 100 milionów funtów, a więc 115 milionów euro. Chelsea kupiła Senegalczyka za 37 mln, co w przypadku powodzenia w negocjacjach oznaczałoby blisko trzykrotny zysk.

Jednak nic nie wskazuje na to, by jakikolwiek klub, nawet najbardziej zdeterminowany, wyłożył sumę, której domagają się londyńczycy. Jackson w 81 meczach dla The Blues zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst – te liczby trudno określić imponującymi. W poprzednim sezonie prawonożny napastnik strzelił 13 goli, a także obejrzał siedem żółtych kartek i dwie czerwone. Trudno spodziewać się, by zespoły, które rozważają sprowadzenie zawodnika Chelsea, przelali na jej konto aż tak potężną kwotę. W gronie zainteresowanych wymieniano Trzy ekipy z Serie A – AC Milan, Juventusu i Napoli, a także Barcelonę.