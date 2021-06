W niedzielny wieczór czeka nas hit w ramach 1/8 finału Euro 2020: Belgia – Portugalia. Spotkanie na Estadio La Cartuja w Sewilli rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź na mecz Belgia – Holandia przewidywane składy.

W drugim niedzielnym meczu 1/8 finału Euro 2020 Belgia zmierzy się z Portugalią

W podstawowym składzie reprezentacji Belgii powinni pojawić się między innymi Kevin de Bruyne i Eden Hazard

Po raz kolejny w wyjściowej jedenastce portugalskiego zespołu może zabraknąć Bruno Fernandesa i Joao Felixa

Przewidywane składy na mecz Belgia – Portugalia

Niedzielny mecz w Sewilli to jeden ze szlagierów 1/8 finału Euro 2020. Na przeciwko siebie staną drużyny zaliczanie do grona kandydatów do końcowego triumfu. Reprezentacja Belgii po trzech zwycięstwach w fazie grupowej teraz będzie starała się ograć Portugalię, która w tym turnieju ma już za sobą pojedynki takimi z zespołami jak Niemcy i Francja. Według bukmacherów nieco większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu mają podopieczni Roberto Martineza.

W belgijskim zespole na pewno nie zobaczymy Timothy’ego Castagne’a, które kontuzja odniesiona w pierwszym spotkaniu wyeliminowała z gry już do końca turnieju. Pozostali piłkarze są do dyspozycji szkoleniowca i reprezentacja Belgii powinna wybiec na murawę w najsilniejszym zestawieniu. Od pierwszej minuty możemy spodziewać się występu miedzy innymi trójki: Axel Witsel, Eden Hazard i Kevin de Bruyne. W pierwszych dwóch spotkaniach zabrakło ich w wyjściowym składzie, ale zagrali od pierwszej minuty w ostatnim meczu z Finlandią.

Szkoleniowiec reprezentacji Portugalii Fernando Santos po pierwszych dwóch spotkaniach, w których miała duże problemy zdecydował się na dokonanie zmian w składzie na mecz z Francją. Od pierwszej minuty przeciwko Trójkolorowym wystąpili między innymi Joao Moutinho i Renato Sanches, a na ławce rezerwowych zasiadł Bruno Fernandes. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w niedzielnym meczu z Belgią. Szansę na występ od pierwszej minuty może również otrzymać Joao Palhinha, który w meczu z Francją zaprezentował się z dobrej strony wchodząc na boisko z ławki rezerwowych.

Przewidywane składy:

Belgia: Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard – Carrasco, Lukaku, E. Hazard

Portugalia: Rui Patricio – Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Palhinha, Renato Sanches, Joao Moutinho – Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

