W środę w meczu Anglia – Dania w półfinale Euro 2020 zostanie wyłoniony finalista, który w niedzielę na Wembley zagra z Włochami o tytuł mistrza Europy. Faworytem jest drużyna Garetha Southgate’a, ale były reprezentant Anglii John Barnes w rozmowie z Goal.pl nie przekreśla Dunczyków.

John Barnes mówił o szansach Harry’ego Kane’a na tytuł króla strzelców

Mówił jakie atuty są po stronie Anglii

Barnes wie, że Dania może być groźna i nie lekceważy tego rywala

Anglia – Dania: zdecydowany faworyt

– Największą siłą reprezentacji Anglii jest atak z Raheemem Sterlingiem i Harrym Kane’em. Pewność Sterlinga jest teraz na najwyższym poziomie, co udowadnia podczas turnieju. A największa słabość? Mimo że Anglicy nie stracili gola, to jednak znalazłyby się zastrzeżenia do defensywy. Niemcy przecież mieli swoje sytuacje, których nie wykorzystali – mówił John Barnes.

Były reprezentant Anglii został zapytany, jak ocenia szanse Harry’ego Kane’a na tytuł króla strzelców. – Są one spore, ponieważ Patrik Schick i Cristiano Ronaldo już nie grają, a Kane ma tylko o dwa gole mniej na swoim koncie od wymienionej dwójki. Pozostali rywale, którzy pozostali w turnieju raczej nie są na tym poziomie, co Kane. Kasper Dolberg i podobnie Włosi – nie widzę wśród nich żadnego kandydata do tego tytułu. Harry Kane to napastnik, który może tego dokonać, ale nie to jest najważniejsze dla niego. On nie ogląda się na tytuł króla strzelców, to nie w jego stylu. Bo co mu z takiego wyróżnienia, kiedy Anglia nie wygra? – powiedział Barnes. – Kane ma trzy gole i kolejnych trzech brakuje mu, aby wyprzedzić prowadzącą dwójkę. Może to zrobić, ale z perspektywy Anglików nie ma to większego znaczenia – dodał.

Reprezentacja Danii jest największą rewelacją Euro 2020. John Barnes wie, że to groźna drużyna. – Jeżeli się obawiasz Anglii, możesz cofnąć się do obrony, murować bramkę i próbować kontrować. Dania jednak tak nie zrobi. Dania ma przebojowych wahadłowych, groźnych napastników i ciężko pracuje w obronie. Nie jest oparta na indywidualnościach – to ją definiuje – mówił Barnes.

– Można mówić przed meczem, że Anglia ma wszystko, aby wygrać ten półfinał, że jest jego zdecydowanym faworytem. Można powiedzieć, że niewiele przemawia za Danią, ale popatrzmy na Szwajcarię – w meczu z Francją też niewiele za nią przemawiało, a widzieliśmy jak to się skończyło – mówił były reprezentant Anglii w rozmowie z Goal.pl.

– Największą siłą reprezentacji Danii jest kolektyw i determinacja. Sytuacja związana z Christianem Eriksenem jeszcze bardziej zjednoczyła ten zespół. To wszystko może im bardzo pomóc w półfinale z Anglią – ocenił John Barnes.

Mecz Anglia – Dania w półfinale Euro 2020 odbędzie się w środę 7 lipca. Początek spotkania o godzinie 21:00.