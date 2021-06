Reprezentacja Anglii od zwycięstwa nad Chorwacją rozpoczęła swój udział w finałach Euro 2020. Po zakończeniu spotkania bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu był Gareth Southgate. Szkoleniowiec nie szczędził słów pochwał między innymi pod adresem Kierana Trippiera, Raheema Sterlinga i Kalvina Philippsa.

Euro 2020. Udana inauguracja reprezentacji Anglii

– Wiesz, że jeśli nie wygrasz pierwszego meczu, presja wzrasta. Zostały nam dwa naprawdę trudne spotkania w tej grupie, ale dziś zrobiliśmy krok naprzód. Nadal musimy zrobić kolejne, aby wywalczyć awans – powiedział Soutghate’a w pomeczowym wywiadzie dla BBC Sport.

– Jestem jak najbardziej zadowolony z naszego występu. Oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo. Piłkarze naprawdę szybko dostosowali się do warunków, dobrze operowaliśmy piłką i sprawiliśmy, że Chorwacja miała niewiele klarownych szans w całym meczu – kontynuował szkoleniowiec reprezentacji Anglii.

Kieran Trippier – wojownik Southgate’a

Selekcjoner angielskiego zespołu zaskoczył w tym meczu kilkoma decyzjami personalnymi. Jedną z niespodzianek było pojawienie się na lewej stronie defensywy Kierana Trippiera. Jak się okazało występujący na co dzień w Atletico Madryt zawodnik sprostał zadaniu, które zostało mu postawione.

– Uznaliśmy, że jego doświadczenie w takim dniu jak dzisiaj, grając obok Tyrone’a Mingsa, który jest na początku swojej kariery w reprezentacji, będzie dobrym elementem stabilizującym. On jest bardzo niedocenianym zawodnikiem. Ludzie wciąż patrzą na piłkarza sprzed kilku lat, a nie na tego, który jest w Atletico Madryt i od kilku sezonów gra jak wojownik. On jest wielką częścią tego, co udało nam się zrobić w ostatnich latach i zaliczył naprawdę dobry występ – powiedział Soutghate.

Duet Sterling – Phillips dał zwycięstwo reprezentacji Anglii

Podczas pomeczowej konferencji prasowej Soutghate nie szczędził również słów pochwał w kierunku dwóch innych zawodników – Raheema Sterlinga i Kelvina Phillipsa. To właśnie trafienie pierwszego z nich zapewniło Anglii zwycięstwo. Dla Sterlinga był to pierwszy gol po dwunastu występach w kadrze bez zdobyczy bramkowej.

– Jestem nim zachwycony. Przed dzisiejszym meczem zaliczył sporo meczów bez zdobycia bramki. Dziś od początku był bardzo niebezpieczny. Już pierwsza sytuacja, po której piłka po uderzeniu Phila Fodena, nadała ton jego grze. Muszę również powiedzieć, że jego praca bez piłki była fenomenalna – powiedział szkoleniowiec.

Asystę przy golu Sterlinga zaliczył Phillips. – Kalvin to fantastyczny chłopak do pracy. Jego występ był wybitny. Jego wkład w zdobycie bramki jest podsumowaniem tego dnia – mówił Southgate. – Jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale wiedzieliśmy także, że jego atletyzm w środku pola będzie dzisiaj ważny. Prosimy go również, aby grał nieco bardziej wysunięty niż w swoim klubie, ale ma do tego odpowiednią technikę. Daje nam solidność w środku pola i pozwala nam skutecznie grać czterema ofensywnymi zawodnikami – dodał.

Reprezentacja Anglii dzięki tej wygranej objęła prowadzenie w tabeli grupy D. Drugie spotkanie Szkocja – Czechy rozegrane zostanie w poniedziałek. Z kolei drużyna Garetha Soutghate’a na murawę ponownie wybiegnie w piątek (18 czerwca). Jej rywalem będzie reprezentacja Szkocji.

