Angielska Federacja Piłkarska według doniesień The Telegraph wysłała list z przeprosinami do sponsorów, a także do zawodników, ich rodzin i przyjaciół. Dotyczy to przykrych incydentów, do których doszło przed finałem Euro 2021, w którym Anglia mierzyła się z Włochami. Kibice próbowali wejść na stadion siłą bez biletu.

Angielska Federacja wysłała oficjalne przeprosiny w związku ze starciami przed finałem Euro na Wembley

Sponsorzy, piłkarze i ich rodzony otrzymali specjalny list

Materiały ze skandalu przed meczem finałowym Mistrzostw Europy obiegły cały świat

FA złożyło oficjalne przeprosiny

Angielska Federacja Piłkarska nie ukrywa, że jest jej wstyd za to, co miało miejsce przed finałem Mistrzostw Europy. Następstwem tego jest to, że przedstawiciele instytucji postanowili przeprosić sponsorów za szokujące zdarzenia. Angielska Federacja Piłkarska zapewnia jednocześnie, że ​​przeciwko oskarżonym kibicom zostaną nałożone sankcje we współpracy z UEFA. Podkreślono również, że poprzednie siedem meczów rozegrano bez większych kłopotów.

“Wielu kibiców dążyło do wejścia na stadion. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was musiało być świadkami niepokojących scen” – czytamy w liście, do którego dotarli angielscy dziennikarze.

“Tłum na zewnątrz stadionu był niespotykany, a celem zespołu bezpieczeństwa było to, aby zabezpieczyć bramy stadionu” – czytamy dalej.

Według London Metropolitan Police incydenty z 11 lipca mogły również podważyć dobry przebieg meczu pomiędzy Anglią a Włochami , w którym Squadra Azzurra ostatecznie wygrała po serii rzutów karnych. UEFA ogłosiła 13 lipca wszczęcie śledztwa dyscyplinarnego przeciwko Angielskiej Federacji Piłkarskiej.

