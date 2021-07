Angielska Federacja Piłki Nożnej zleciła niezależną analizę sytuacji, która miała miejsce w trakcie finału Euro 2020. W jego trakcie zaatakowani zostali kibice reprezentacji Włoch. Informacje w tej sprawie przedstawił krajowy organ zarządzający piłką nożną.

Wciąż analizowana jest sprawa związana z szokującymi zdarzeniami z finału Euro 2020

FA jest kolejną po UEFA instytucją, która zajęła się sprawą

Mistrzostwo Europy ostatecznie wywalczyli piłkarze Roberto Mancini, pokonując Anglików

Angielska Federacja Piłka nie chowa głowy w piasek

Angielska Federacja Piłki Nożnej zamierza wziąć odpowiedzialność na swoje barki za to, co miało miejsce na stadionie Wembley, gdy starli się ze sobą kibice obu ekip. W ostatnim spotkaniu Mistrzostw Europy zawodnicy Squadra Azzurra pokonali po serii rzutów karnych Synów Albionu 3:2. W podstawowym czasie gry i w dogrywce miał miejsce rezultat 1:1.

“Jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni zrozumieć, co wydarzyło się poza stadionem Wembley i później już na jego terenie podczas finału UEFA Euro 2020 w niedzielę 11 lipca 2021” – brzmi oświadczenie Angielskiej Federacji Piłki Nożnej.

“Kluczowe będzie zrobienie wszystkiego, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Takie haniebne sceny nie mogą się powtórzyć” – czytamy dalej.

“Wciąż współpracujemy z odpowiednimi organami, wspierając ich wysiłki w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za to, co się stało i pociągnięcie och do odpowiedzialności” – napisano w komunikacie.

Brytyjska policja aresztowała łącznie 86 osób. Poinformowano również, że ​​19 funkcjonariuszy zostało rannych po tym, jak kilku fanów bez biletów naruszyło kordony bezpieczeństwa.

